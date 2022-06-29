https://ria.ru/20220629/sayfullin-1798994903.html

Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину

Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину - РИА Новости, 29.06.2022

Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину и предложил должность заместителя начальника Тюменского высшего... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:38

2022-06-29T14:38

2022-06-29T15:21

безопасность

тюменская область

ишим

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину и предложил должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, сообщает информцентр правительства Тюменской области.Награждение состоялось в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где уроженец села Вагай Тюменской области Сайфуллин восстанавливается после тяжелого ранения, полученного в ходе спецоперации."Министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова", - говорится в сообщении информцентра.Полковник Сайфуллин - командир 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка, базирующегося на территории Ишима, неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки. За время спецоперации был дважды ранен, звание Героя России ему присвоено указом президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798963274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, тюменская область, ишим, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)