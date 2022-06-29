https://ria.ru/20220629/sayfullin-1798994903.html
Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину
Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину - РИА Новости, 29.06.2022
Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину и предложил должность заместителя начальника Тюменского высшего... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:38
2022-06-29T14:38
2022-06-29T15:21
безопасность
тюменская область
ишим
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину и предложил должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, сообщает информцентр правительства Тюменской области.Награждение состоялось в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где уроженец села Вагай Тюменской области Сайфуллин восстанавливается после тяжелого ранения, полученного в ходе спецоперации."Министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова", - говорится в сообщении информцентра.Полковник Сайфуллин - командир 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка, базирующегося на территории Ишима, неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки. За время спецоперации был дважды ранен, звание Героя России ему присвоено указом президента РФ Владимира Путина.
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тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тюменская область, ишим, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:38 29.06.2022 (обновлено: 15:21 29.06.2022)
Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину
Шойгу предложил Герою России полковнику Сайфуллину работу в тюменском военном училище
ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину и предложил должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, сообщает
информцентр правительства Тюменской области.
Награждение состоялось в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где уроженец села Вагай Тюменской области Сайфуллин восстанавливается после тяжелого ранения, полученного в ходе спецоперации.
"Министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова", - говорится в сообщении информцентра.
Полковник Сайфуллин - командир 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка, базирующегося на территории Ишима, неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки. За время спецоперации был дважды ранен, звание Героя России ему присвоено указом президента РФ Владимира Путина.