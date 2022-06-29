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Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину - РИА Новости, 29.06.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220629/sayfullin-1798994903.html
Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину
Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину - РИА Новости, 29.06.2022
Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину и предложил должность заместителя начальника Тюменского высшего... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:38
2022-06-29T15:21
безопасность
тюменская область
ишим
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину и предложил должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, сообщает информцентр правительства Тюменской области.Награждение состоялось в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где уроженец села Вагай Тюменской области Сайфуллин восстанавливается после тяжелого ранения, полученного в ходе спецоперации."Министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова", - говорится в сообщении информцентра.Полковник Сайфуллин - командир 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка, базирующегося на территории Ишима, неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки. За время спецоперации был дважды ранен, звание Героя России ему присвоено указом президента РФ Владимира Путина.
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безопасность, тюменская область, ишим, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:38 29.06.2022 (обновлено: 15:21 29.06.2022)
 
Шойгу предложил работу Герою России Сайфуллину

Шойгу предложил Герою России полковнику Сайфуллину работу в тюменском военном училище

© Фото : Александр Моор/TelegramУроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин
Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Александр Моор/Telegram
Уроженец села Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезду Героя России полковнику Рустаму Сайфуллину и предложил должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Награждение состоялось в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, где уроженец села Вагай Тюменской области Сайфуллин восстанавливается после тяжелого ранения, полученного в ходе спецоперации.
"Министр принял ряд кадровых решений: Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова", - говорится в сообщении информцентра.
Полковник Сайфуллин - командир 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка, базирующегося на территории Ишима, неоднократно лично руководил развёртыванием и наведением переправ через реки. За время спецоперации был дважды ранен, звание Героя России ему присвоено указом президента РФ Владимира Путина.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
12:40Специальная военная операция на Украине
Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине
 
Тюменская областьБезопасностьТюменская областьИшимСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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