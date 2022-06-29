https://ria.ru/20220629/sanktsii-1799018884.html

Запад заблокировал и заморозил российские активы на 330 миллиардов долларов

Запад заблокировал и заморозил российские активы на 330 миллиардов долларов - РИА Новости, 29.06.2022

Запад заблокировал и заморозил российские активы на 330 миллиардов долларов

США и их союзники по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, заморозили и заблокировали связанные с Россией активы РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:51

2022-06-29T15:51

2022-06-29T16:18

экономика

россия

сша

великобритания

санкции

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США и их союзники по многосторонней межведомственной группе, которая занимается поиском и арестом активов, заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 330 миллиардов долларов за последние сто дней, сообщило министерство финансов США."За 100 дней с тех пор, как министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли, а также европейские комиссары договорились усилить совместную работу для изоляции санкционных россиян от международной финансовой системы, члены рабочей группы заблокировали или заморозили более 30 миллиардов долларов российских активов на финансовых счетах и экономических ресурсов, а также заблокировали около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка России", - говорится в документе.Отмечается, что участники международной группы захватили, заморозили или задержали яхты и иные суда, недвижимое имущество, а также ограничили доступ России к глобальной финансовой системе."В ближайшие месяцы члены рабочей группы продолжат отслеживать активы оказавшихся под санкциями россиян и предотвращать попытки обхода введенных ограничений", - подчеркнули в минфине США.США и их союзники дали формальный старт работе многосторонней межведомственной группы, получившей название REPO – по англоязычной аббревиатуре словосочетания "российские элиты, подставные лица и олигархи", в марте 2022 года. В работе новой структуры, созданной в рамках санкционного давления на Россию из-за событий на Украине, принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220603/rezervy-1792615499.html

https://ria.ru/20220429/sanktsii-1786005367.html

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сша

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, великобритания, санкции, министерство финансов сша