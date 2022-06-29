https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798987590.html

Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка

Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка - РИА Новости, 29.06.2022

Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка

Великобритания в среду ввела санкции против Московского индустриального банка, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:06

2022-06-29T14:06

2022-06-29T14:07

экономика

россия

великобритания

московский индустриальный банк

санкции

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания в среду ввела санкции против Московского индустриального банка, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.Отмечается, что в ограничительные меры входит заморозка активов. Причиной введения санкций указывается поддержка правительства России и получение выгоды от деятельности, связанной с государством.

https://ria.ru/20220629/baysarov-1798983537.html

россия

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, великобритания, московский индустриальный банк, санкции