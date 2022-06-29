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Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка - РИА Новости, 29.06.2022
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Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка
Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка - РИА Новости, 29.06.2022
Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка
Великобритания в среду ввела санкции против Московского индустриального банка, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:06
2022-06-29T14:07
экономика
россия
великобритания
московский индустриальный банк
санкции
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания в среду ввела санкции против Московского индустриального банка, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.Отмечается, что в ограничительные меры входит заморозка активов. Причиной введения санкций указывается поддержка правительства России и получение выгоды от деятельности, связанной с государством.
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экономика, россия, великобритания, московский индустриальный банк, санкции
14:06 29.06.2022 (обновлено: 14:07 29.06.2022)
 
Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка

Московский индустриальный банк попал в санкционный список правительства Великобритании

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания в среду ввела санкции против Московского индустриального банка, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.
Отмечается, что в ограничительные меры входит заморозка активов. Причиной введения санкций указывается поддержка правительства России и получение выгоды от деятельности, связанной с государством.
Бизнесмен Руслан Байсаров - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
13:53
Британия ввела санкции против Байсарова
 
ЭкономикаРоссияВеликобританияМосковский индустриальный банкСанкции
 
 
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