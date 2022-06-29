https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798987590.html
Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка
Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка - РИА Новости, 29.06.2022
Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка
Великобритания в среду ввела санкции против Московского индустриального банка, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:06
2022-06-29T14:06
2022-06-29T14:07
экономика
россия
великобритания
московский индустриальный банк
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_072d6ab93cc0e94b2398b0453a88eb3d.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания в среду ввела санкции против Московского индустриального банка, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.Отмечается, что в ограничительные меры входит заморозка активов. Причиной введения санкций указывается поддержка правительства России и получение выгоды от деятельности, связанной с государством.
https://ria.ru/20220629/baysarov-1798983537.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_47d452fe2f4bc1c772b13e51ddefe30c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, великобритания, московский индустриальный банк, санкции
14:06 29.06.2022 (обновлено: 14:07 29.06.2022)
Лондон ввел санкции против Московского индустриального банка
Московский индустриальный банк попал в санкционный список правительства Великобритании