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Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева - РИА Новости, 29.06.2022
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Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева
Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева
Великобритания ввела санкции против брата и сына российского бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в документе, который опубликовало британское правительство. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:19
2022-06-29T14:27
великобритания
экономика
санкции
россия
михаил гуцериев
саит-салам гуцериев
саид гуцериев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против брата и сына российского бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в документе, который опубликовало британское правительство.Под санкции попали сын председателя совета директоров "Русснефти" Саид Гуцериев и младший брат бизнесмена Саит-Салам Гуцериев.Отмечается, что санкции включают в себя заморозку активов. В качестве причины введения санкций в документе указаны "получение выгоды от правительства России и его поддержка".
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великобритания, экономика, санкции, россия, михаил гуцериев, саит-салам гуцериев, саид гуцериев
13:19 29.06.2022 (обновлено: 14:27 29.06.2022)
 
Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева

Великобритания ввела санкции против Саит-Салама и Саида Гуцериевых

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМихаил Гуцериев
Михаил Гуцериев - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Михаил Гуцериев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против брата и сына российского бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в документе, который опубликовало британское правительство.
Под санкции попали сын председателя совета директоров "Русснефти" Саид Гуцериев и младший брат бизнесмена Саит-Салам Гуцериев.
Отмечается, что санкции включают в себя заморозку активов. В качестве причины введения санкций в документе указаны "получение выгоды от правительства России и его поддержка".
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
13:13
Британия ввела санкции против Потанина
 
ВеликобританияЭкономикаСанкцииРоссияМихаил ГуцериевСаит-Салам ГуцериевСаид Гуцериев
 
 
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