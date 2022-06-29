https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798973944.html

Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева

Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева - РИА Новости, 29.06.2022

Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева

Великобритания ввела санкции против брата и сына российского бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в документе, который опубликовало британское правительство. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:19

2022-06-29T13:19

2022-06-29T14:27

великобритания

экономика

санкции

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михаил гуцериев

саит-салам гуцериев

саид гуцериев

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против брата и сына российского бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в документе, который опубликовало британское правительство.Под санкции попали сын председателя совета директоров "Русснефти" Саид Гуцериев и младший брат бизнесмена Саит-Салам Гуцериев.Отмечается, что санкции включают в себя заморозку активов. В качестве причины введения санкций в документе указаны "получение выгоды от правительства России и его поддержка".

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798972278.html

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Ольга Фомченкова

великобритания, экономика, санкции, россия, михаил гуцериев, саит-салам гуцериев, саид гуцериев