https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798973944.html
Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева
Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева
Великобритания ввела санкции против брата и сына российского бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в документе, который опубликовало британское правительство. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:19
2022-06-29T13:19
2022-06-29T14:27
великобритания
экономика
санкции
россия
михаил гуцериев
саит-салам гуцериев
саид гуцериев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против брата и сына российского бизнесмена Михаила Гуцериева, говорится в документе, который опубликовало британское правительство.Под санкции попали сын председателя совета директоров "Русснефти" Саид Гуцериев и младший брат бизнесмена Саит-Салам Гуцериев.Отмечается, что санкции включают в себя заморозку активов. В качестве причины введения санкций в документе указаны "получение выгоды от правительства России и его поддержка".
https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798972278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, экономика, санкции, россия, михаил гуцериев, саит-салам гуцериев, саид гуцериев
13:19 29.06.2022 (обновлено: 14:27 29.06.2022)
Британия ввела санкции против брата и сына Михаила Гуцериева
Великобритания ввела санкции против Саит-Салама и Саида Гуцериевых