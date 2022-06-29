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Хлопок в Крыму раздался из-за скоростного полета самолета, объяснил Аксенов - РИА Новости, 29.06.2022
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Хлопок в Крыму раздался из-за скоростного полета самолета, объяснил Аксенов
Хлопок в Крыму раздался из-за скоростного полета самолета, объяснил Аксенов - РИА Новости, 29.06.2022
Хлопок в Крыму раздался из-за скоростного полета самолета, объяснил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что громкий хлопок, который слышали жители нескольких городов Крыма, связан с преодолением самолетом звукового барьера. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:51
2022-06-29T13:16
республика крым
саки (крым)
джанкой
красногвардейский район
происшествия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что громкий хлопок, который слышали жители нескольких городов Крыма, связан с преодолением самолетом звукового барьера."Поступают вопросы от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района, которые слышали громкий хлопок. Это звук от преодоления самолетом звукового барьера", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Никакой опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая, добавил он.
https://ria.ru/20220628/krym-1798701773.html
республика крым
саки (крым)
джанкой
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республика крым, саки (крым), джанкой, красногвардейский район, происшествия, сергей аксенов (политик)
12:51 29.06.2022 (обновлено: 13:16 29.06.2022)
 
Хлопок в Крыму раздался из-за скоростного полета самолета, объяснил Аксенов

Аксенов объяснил, что хлопок в Крыму слышали из-за самолета, преодолевшего звуковой барьер

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что громкий хлопок, который слышали жители нескольких городов Крыма, связан с преодолением самолетом звукового барьера.
"Поступают вопросы от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района, которые слышали громкий хлопок. Это звук от преодоления самолетом звукового барьера", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Никакой опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая, добавил он.
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Республика КрымСаки (Крым)ДжанкойКрасногвардейский районПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
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