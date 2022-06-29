https://ria.ru/20220629/samolet-1798966235.html

Хлопок в Крыму раздался из-за скоростного полета самолета, объяснил Аксенов

Хлопок в Крыму раздался из-за скоростного полета самолета, объяснил Аксенов - РИА Новости, 29.06.2022

Хлопок в Крыму раздался из-за скоростного полета самолета, объяснил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что громкий хлопок, который слышали жители нескольких городов Крыма, связан с преодолением самолетом звукового барьера. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:51

2022-06-29T12:51

2022-06-29T13:16

республика крым

саки (крым)

джанкой

красногвардейский район

происшествия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что громкий хлопок, который слышали жители нескольких городов Крыма, связан с преодолением самолетом звукового барьера."Поступают вопросы от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района, которые слышали громкий хлопок. Это звук от преодоления самолетом звукового барьера", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Никакой опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая, добавил он.

https://ria.ru/20220628/krym-1798701773.html

республика крым

саки (крым)

джанкой

красногвардейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, саки (крым), джанкой, красногвардейский район, происшествия, сергей аксенов (политик)