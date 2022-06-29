https://ria.ru/20220629/rudskoy-1798984549.html

Британия ввела санкции против Рудского

Британия ввела санкции против Рудского - РИА Новости, 29.06.2022

Британия ввела санкции против Рудского

Великобритания ввела санкции против начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, говорится в документе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:59

2022-06-29T13:59

2022-06-29T13:59

война в сирии

сирия

великобритания

сергей рудской

санкции

генштаб вс россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.Отмечается, что санкции введены за действия, связанные с руководством российскими силами в Сирии.

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798974069.html

сирия

великобритания

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сирия, великобритания, сергей рудской, санкции, генштаб вс россии