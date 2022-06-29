Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела санкции против Рудского - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220629/rudskoy-1798984549.html
Британия ввела санкции против Рудского
Британия ввела санкции против Рудского - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против Рудского
Великобритания ввела санкции против начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, говорится в документе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:59
2022-06-29T13:59
война в сирии
сирия
великобритания
сергей рудской
санкции
генштаб вс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151938/96/1519389615_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7f2feeaa6eb0a3bc5169784db67e27ba.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.Отмечается, что санкции введены за действия, связанные с руководством российскими силами в Сирии.
https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798974069.html
сирия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151938/96/1519389615_228:0:2895:2000_1920x0_80_0_0_1d0add67d24c2c0b2ef7f24506eb3d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, великобритания, сергей рудской, санкции, генштаб вс россии
13:59 29.06.2022
 
Британия ввела санкции против Рудского

Лондон ввел санкции против начальника главного оперативного управления Генштаба Рудского

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии
Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Сергей Рудской во время брифинга по ситуации в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.
Отмечается, что санкции введены за действия, связанные с руководством российскими силами в Сирии.
Лондон
13:19
Британия ввела санкции против губернатора Кемеровской области Цивилева
 
Война в СирииСирияВеликобританияСергей РудскойСанкцииГенштаб ВС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала