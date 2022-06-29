https://ria.ru/20220629/rudskoy-1798984549.html
Британия ввела санкции против Рудского
Британия ввела санкции против Рудского - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против Рудского
Великобритания ввела санкции против начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, говорится в документе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:59
2022-06-29T13:59
2022-06-29T13:59
война в сирии
сирия
великобритания
сергей рудской
санкции
генштаб вс россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.Отмечается, что санкции введены за действия, связанные с руководством российскими силами в Сирии.
https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798974069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, великобритания, сергей рудской, санкции, генштаб вс россии
Британия ввела санкции против Рудского
Лондон ввел санкции против начальника главного оперативного управления Генштаба Рудского