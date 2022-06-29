https://ria.ru/20220629/rossiya-1798926039.html

В МИД заверили, что российские шахтеры обеспечены продуктами на Шпицбергене

В МИД заверили, что российские шахтеры обеспечены продуктами на Шпицбергене - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД заверили, что российские шахтеры обеспечены продуктами на Шпицбергене

Продуктами российские посёлки на Шпицбергене обеспечены, их хватит до августа, есть проблемы в обеспечении оборудованием и медтехникой, заявил генконсул России... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:51

2022-06-29T10:51

2022-06-29T11:13

в мире

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шпицберген

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Продуктами российские посёлки на Шпицбергене обеспечены, их хватит до августа, есть проблемы в обеспечении оборудованием и медтехникой, заявил генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин."Могу подтвердить, что продуктами питания мы обеспечены, буквально вчера пришел контейнер с продуктами питания из Европы, которого хватит как минимум до августа. Голода нет, нехватки нет, но есть большая проблема в обеспечении оборудованием", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Генконсул отметил, что оборудования не хватает для шахты, автомобилей и судов "Арктикугля" на архипелаге, не хватает и медоборудования."Трест продолжает прорабатывать пути доставки этих контейнеров, которые застряли на российско-норвежской границе, используя норвежские компании-перевозчики", - отметил Гущин, указав, что застряли 20 тонн груза, из которых 7 тонн - продукты питания, остальное - техническая продукция.Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщил ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил в среду, что своим решением норвежские власти нарушили Парижский договор 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям. Он отмечал, что в данном случае речь шла о продовольственных товарах для российских шахтеров.

https://ria.ru/20220429/norvegiya-1786140263.html

https://ria.ru/20220603/norvegiya-1792855782.html

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шпицберген

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в мире, россия, норвегия, константин косачев, шпицберген, совет федерации рф