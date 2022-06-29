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Нарышкин расшифровал название подразделения нелегальной разведки СВР - РИА Новости, 29.06.2022
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Нарышкин расшифровал название подразделения нелегальной разведки СВР
Нарышкин расшифровал название подразделения нелегальной разведки СВР - РИА Новости, 29.06.2022
Нарышкин расшифровал название подразделения нелегальной разведки СВР
Управление "С", подразделение нелегальной разведки в составе Службы внешней разведки России, называется так от слова "специальный" в его прежнем наименовании... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T08:09
2022-06-29T12:56
безопасность
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
сергей нарышкин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Управление "С", подразделение нелегальной разведки в составе Службы внешней разведки России, называется так от слова "специальный" в его прежнем наименовании почти 70-летней давности, рассказал в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.Накануне Управлению "С" СВР (нелегальная разведка) исполнилось сто лет. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека."После появления в марте 1954 года Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР были предприняты энергичные шаги по восстановлению утраченных к тому времени в силу ряда причин возможностей нелегальной разведки", - сказал Нарышкин. В соответствии с решением ЦК КПСС "О мерах по усилению разведывательной работы в органах государственной безопасности за границей" в Первом главном управлении КГБ приказом от 17 сентября 1954 года было образовано наделенное соответствующими функциями, силами и средствами Специальное управление (Спецуправление, СУ), добавил он."Таким образом, "С" расшифровывается просто как первая буква от слова "специальный", - пояснил Нарышкин. "Что касается современного наименования подразделения, которое всем известно как Управление "С", то можно констатировать, что 20 октября 1966 года упоминавшееся выше Спецуправление было переименовано в Управление "С" ПГУ КГБ при Совете министров СССР. При этом в среде оперсостава в неофициальной обстановке подразделение продолжают называть "спецуправлением", - добавил он. И литера "С" в названии подразделения осталась, будучи изначально связана со словом "специальный" в его прежнем наименовании, отметил директор СВР.Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220629/razvedka-1798893234.html
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безопасность, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сергей нарышкин
08:09 29.06.2022 (обновлено: 12:56 29.06.2022)
 
Нарышкин расшифровал название подразделения нелегальной разведки СВР

Нарышкин рассказал, что означает буква С в названии подразделения нелегальной разведки СВР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Управление "С", подразделение нелегальной разведки в составе Службы внешней разведки России, называется так от слова "специальный" в его прежнем наименовании почти 70-летней давности, рассказал в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
Накануне Управлению "С" СВР (нелегальная разведка) исполнилось сто лет. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
03:38
Нарышкин рассказал, когда в России появилась нелегальная разведка
"После появления в марте 1954 года Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР были предприняты энергичные шаги по восстановлению утраченных к тому времени в силу ряда причин возможностей нелегальной разведки", - сказал Нарышкин. В соответствии с решением ЦК КПСС "О мерах по усилению разведывательной работы в органах государственной безопасности за границей" в Первом главном управлении КГБ приказом от 17 сентября 1954 года было образовано наделенное соответствующими функциями, силами и средствами Специальное управление (Спецуправление, СУ), добавил он.
"Таким образом, "С" расшифровывается просто как первая буква от слова "специальный", - пояснил Нарышкин. "Что касается современного наименования подразделения, которое всем известно как Управление "С", то можно констатировать, что 20 октября 1966 года упоминавшееся выше Спецуправление было переименовано в Управление "С" ПГУ КГБ при Совете министров СССР. При этом в среде оперсостава в неофициальной обстановке подразделение продолжают называть "спецуправлением", - добавил он. И литера "С" в названии подразделения осталась, будучи изначально связана со словом "специальный" в его прежнем наименовании, отметил директор СВР.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
05:07
Нарышкин рассказал, как разведчики-нелегалы влияли на ход мировой истории
Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.
В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
04:05
Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов
 
БезопасностьСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияСергей Нарышкин
 
 
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