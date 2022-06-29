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Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить
Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить - РИА Новости, 29.06.2022
Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси отметил, что лидеры находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:51
2022-06-29T21:51
2022-06-29T22:09
в мире
цены на нефть
сирия
ашхабад
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси отметил, что лидеры находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и по Сирии, им есть о чем поговорить."Наши отношения носят действительно глубокий стратегический характер. Мы в постоянном взаимодействии по вопросам политического взаимодействия, в вопросах безопасности, работаем в таких горячих точках, как Сирия. В общем нам точно есть о чем поговорить", - сказал Путин.Он также отметил рост товарооборота как в прошлом году, так и за первые месяцы текущего года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сирия, ашхабад
21:51 29.06.2022 (обновлено: 22:09 29.06.2022)
Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить
Путин: Россия и Иран находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности