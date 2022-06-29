https://ria.ru/20220629/putin-1799124767.html

Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить

Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить - РИА Новости, 29.06.2022

Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси отметил, что лидеры находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T21:51

2022-06-29T21:51

2022-06-29T22:09

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ашхабад

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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси отметил, что лидеры находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и по Сирии, им есть о чем поговорить."Наши отношения носят действительно глубокий стратегический характер. Мы в постоянном взаимодействии по вопросам политического взаимодействия, в вопросах безопасности, работаем в таких горячих точках, как Сирия. В общем нам точно есть о чем поговорить", - сказал Путин.Он также отметил рост товарооборота как в прошлом году, так и за первые месяцы текущего года.

https://ria.ru/20220613/mid-1794981901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сирия, ашхабад