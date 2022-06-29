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Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить - РИА Новости, 29.06.2022
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Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить
Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить - РИА Новости, 29.06.2022
Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси отметил, что лидеры находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:51
2022-06-29T22:09
в мире
цены на нефть
сирия
ашхабад
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси отметил, что лидеры находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и по Сирии, им есть о чем поговорить."Наши отношения носят действительно глубокий стратегический характер. Мы в постоянном взаимодействии по вопросам политического взаимодействия, в вопросах безопасности, работаем в таких горячих точках, как Сирия. В общем нам точно есть о чем поговорить", - сказал Путин.Он также отметил рост товарооборота как в прошлом году, так и за первые месяцы текущего года.
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в мире, цены на нефть, сирия, ашхабад
21:51 29.06.2022 (обновлено: 22:09 29.06.2022)
 
Путин на встрече с Раиси: нам есть о чем поговорить

Путин: Россия и Иран находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси отметил, что лидеры находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и по Сирии, им есть о чем поговорить.
"Наши отношения носят действительно глубокий стратегический характер. Мы в постоянном взаимодействии по вопросам политического взаимодействия, в вопросах безопасности, работаем в таких горячих точках, как Сирия. В общем нам точно есть о чем поговорить", - сказал Путин.
Он также отметил рост товарооборота как в прошлом году, так и за первые месяцы текущего года.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 08:15
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