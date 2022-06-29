https://ria.ru/20220629/pozhar-1798937112.html

На юге Москвы возник крупный пожар

На юге Москвы возник крупный пожар - РИА Новости, 29.06.2022

На юге Москвы возник крупный пожар

На юге Москвы загорелся металлический ангар, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:24

2022-06-29T11:24

2022-06-29T12:58

москва

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На юге Москвы загорелся металлический ангар, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."На Каширском шоссе возле дома 17, корпус 5, строение 3 происходит возгорание мусора на открытой площадке и частично металлического ангара общей площадью около 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.При этом позднее стало известно, что площадь пожара возросла до двух тысяч квадратных метров.Информация о пострадавших пока не поступала. Предварительной причиной возгорания считают поджог.

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россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)