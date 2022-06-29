https://ria.ru/20220629/pozhar-1798937112.html
На юге Москвы возник крупный пожар
На юге Москвы возник крупный пожар - РИА Новости, 29.06.2022
На юге Москвы возник крупный пожар
На юге Москвы загорелся металлический ангар, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:24
2022-06-29T11:24
2022-06-29T12:58
москва
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На юге Москвы загорелся металлический ангар, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."На Каширском шоссе возле дома 17, корпус 5, строение 3 происходит возгорание мусора на открытой площадке и частично металлического ангара общей площадью около 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.При этом позднее стало известно, что площадь пожара возросла до двух тысяч квадратных метров.Информация о пострадавших пока не поступала. Предварительной причиной возгорания считают поджог.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:24 29.06.2022 (обновлено: 12:58 29.06.2022)
На юге Москвы возник крупный пожар
На юге Москвы огонь с горящего мусора перекинулся на металлический ангар
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На юге Москвы загорелся металлический ангар, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"На Каширском шоссе возле дома 17, корпус 5, строение 3 происходит возгорание мусора на открытой площадке и частично металлического ангара общей площадью около 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
При этом позднее стало известно, что площадь пожара возросла до двух тысяч квадратных метров.
Информация о пострадавших пока не поступала. Предварительной причиной возгорания считают поджог.