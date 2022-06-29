https://ria.ru/20220629/pomosch-1799123071.html

Российская армия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Российская армия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 29.06.2022

Российская армия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Российская армия в среду проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирным жителям доставят 381... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T21:33

2022-06-29T21:33

2022-06-29T21:33

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

россия

херсонская область

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская армия в среду проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирным жителям доставят 381 тонну помощи, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что со 2 марта Россия уже доставила на Украину 37 770,4 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий, проведена 1231 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки пять – в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению доставлено 343,3 тонны гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

херсонская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, херсонская область