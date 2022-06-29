Российская армия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Мизинцев: ВС России провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская армия в среду проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирным жителям доставят 381 тонну помощи, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Двадцать девятого июня 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 381 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
Он напомнил, что со 2 марта Россия уже доставила на Украину 37 770,4 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий, проведена 1231 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки пять – в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению доставлено 343,3 тонны гуманитарной помощи.