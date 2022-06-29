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Российская армия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская армия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Российская армия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 29.06.2022
Российская армия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Российская армия в среду проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирным жителям доставят 381... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:33
2022-06-29T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
херсонская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская армия в среду проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирным жителям доставят 381 тонну помощи, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что со 2 марта Россия уже доставила на Украину 37 770,4 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий, проведена 1231 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки пять – в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению доставлено 343,3 тонны гуманитарной помощи.
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донецкая народная республика
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, херсонская область
21:33 29.06.2022
 
Российская армия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Мизинцев: ВС России провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская армия в среду проводит пять гуманитарных акций в ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирным жителям доставят 381 тонну помощи, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Двадцать девятого июня 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 381 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
Он напомнил, что со 2 марта Россия уже доставила на Украину 37 770,4 тонны предметов первой необходимости, продовольствия, лекарств и медицинских изделий, проведена 1231 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки пять – в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению доставлено 343,3 тонны гуманитарной помощи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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