https://ria.ru/20220629/politika-1799037536.html

Президенты Каспийской пятерки обеспечат безопасность в регионе

Президенты Каспийской пятерки обеспечат безопасность в регионе - РИА Новости, 29.06.2022

Президенты Каспийской пятерки обеспечат безопасность в регионе

Президенты прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде договорились использовать Каспийское море в мирных целях и обеспечивать безопасность в регионе, РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:40

2022-06-29T16:40

2022-06-29T16:53

в мире

каспийское море

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АЛМА-АТА, 29 июн - РИА Новости. Президенты прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде договорились использовать Каспийское море в мирных целях и обеспечивать безопасность в регионе, сообщается в итоговом коммюнике саммита.Также достигнута договоренность об уважении суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменении силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательстве во внутренние дела друг друга, а также об обеспечении безопасности и стабильности в Каспийском регионе.

https://ria.ru/20220629/sammit-1799014531.html

каспийское море

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в мире, каспийское море