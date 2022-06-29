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Президенты Каспийской пятерки обеспечат безопасность в регионе - РИА Новости, 29.06.2022
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Президенты Каспийской пятерки обеспечат безопасность в регионе
Президенты Каспийской пятерки обеспечат безопасность в регионе - РИА Новости, 29.06.2022
Президенты Каспийской пятерки обеспечат безопасность в регионе
Президенты прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде договорились использовать Каспийское море в мирных целях и обеспечивать безопасность в регионе, РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:40
2022-06-29T16:53
в мире
каспийское море
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АЛМА-АТА, 29 июн - РИА Новости. Президенты прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде договорились использовать Каспийское море в мирных целях и обеспечивать безопасность в регионе, сообщается в итоговом коммюнике саммита.Также достигнута договоренность об уважении суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменении силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательстве во внутренние дела друг друга, а также об обеспечении безопасности и стабильности в Каспийском регионе.
https://ria.ru/20220629/sammit-1799014531.html
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в мире, каспийское море
16:40 29.06.2022 (обновлено: 16:53 29.06.2022)
 
Президенты Каспийской пятерки обеспечат безопасность в регионе

Президенты Каспийской пятерки договорились использовать Каспийское море в мирных целях

© РИА НовостиКаспийское море
Каспийское море
© РИА Новости
Каспийское море. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 июн - РИА Новости. Президенты прикаспийских государств на шестом саммите в Ашхабаде договорились использовать Каспийское море в мирных целях и обеспечивать безопасность в регионе, сообщается в итоговом коммюнике саммита.
"Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов: … использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами", - говорится в документе.
Также достигнута договоренность об уважении суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменении силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательстве во внутренние дела друг друга, а также об обеспечении безопасности и стабильности в Каспийском регионе.
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