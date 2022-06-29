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На руководителей финансовой пирамиды Finiko завели дело - РИА Новости, 29.06.2022
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На руководителей финансовой пирамиды Finiko завели дело
На руководителей финансовой пирамиды Finiko завели дело - РИА Новости, 29.06.2022
На руководителей финансовой пирамиды Finiko завели дело
Уголовное дело о преступном сообществе завели на руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, рассказала журналистам официальный... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:09
2022-06-29T13:09
происшествия
казань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело о преступном сообществе завели на руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Фигуранты подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем", - сообщила Волк.По её словам, ранее им было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.По версии следствия, четверо россиян с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию. Главный офис располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 субъектах России. Маркетинговая сеть продвигала виртуальную платформу, пользователем которой мог стать любой человек. Активно распространялась информация о высокой доходности Finiko, а инвесторам гарантировали прибыль – до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах.Участники схемы предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них денежные средства в биткоин и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko.Волк добавила, что, по версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками фактически не велась. Через какое-то время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения.Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, сейчас составляет порядка 10 тысяч. В апреле МВД сообщала о свыше 5 тысячах заявлений обманутых клиентов и суммарном ущербе в 5 миллиардов рублей."Десяти задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, трое находятся в международном розыске", - подчеркнула Волк.
https://ria.ru/20220422/finiko-1784987896.html
https://ria.ru/20220613/moshennichestvo-1794820747.html
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происшествия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
13:09 29.06.2022
 
На руководителей финансовой пирамиды Finiko завели дело

Полиция возбудила дело о преступном сообществе на руководителей финансовой пирамиды Finiko

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело о преступном сообществе завели на руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Фигуранты подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем", - сообщила Волк.
По её словам, ранее им было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
По версии следствия, четверо россиян с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию. Главный офис располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 субъектах России. Маркетинговая сеть продвигала виртуальную платформу, пользователем которой мог стать любой человек. Активно распространялась информация о высокой доходности Finiko, а инвесторам гарантировали прибыль – до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах.
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Участники схемы предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них денежные средства в биткоин и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko.
Волк добавила, что, по версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками фактически не велась. Через какое-то время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения.
Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, сейчас составляет порядка 10 тысяч. В апреле МВД сообщала о свыше 5 тысячах заявлений обманутых клиентов и суммарном ущербе в 5 миллиардов рублей.
"Десяти задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, трое находятся в международном розыске", - подчеркнула Волк.
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ПроисшествияКазаньМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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