Рейтинг@Mail.ru
В России запретили переделку оружия - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798886562.html
В России запретили переделку оружия
В России запретили переделку оружия - РИА Новости, 29.06.2022
В России запретили переделку оружия
В России запретили переделку оружия, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29 июня. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T00:46
2022-06-29T00:46
безопасность
общество
россия
москва
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152851/30/1528513033_0:315:4200:2678_1920x0_80_0_0_194784790d76b12f7fc59a9db06bac99.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России запретили переделку оружия, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29 июня.Ранее по закону переделка оружия не была запрещена, а в нормативных документах не было самого термина. Изменения в законодательство его вводят."Переделка оружия — замена или изменение формы и (или) размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного и спускового механизмов оружия, замена или изменение частей списанного оружия, пневматического оружия, сигнального оружия, газового оружия или метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия, учитываемых при сертификации оружия (обязательном подтверждении соответствия), уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и (или) клейма оружия", — говорится в документе.Этот же документ запрещает переделку оружия.
https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798886090.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152851/30/1528513033_106:0:4094:2991_1920x0_80_0_0_346308e2d94f85247a75a9a46e43c21e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, общество, россия, москва, оружие
00:46 29.06.2022
 
В России запретили переделку оружия

В России по новому федеральному закону запретили переделку оружия

© Depositphotos / fridayПистолет
Пистолет - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Depositphotos / friday
Пистолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России запретили переделку оружия, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступили в силу 29 июня.
Ранее по закону переделка оружия не была запрещена, а в нормативных документах не было самого термина. Изменения в законодательство его вводят.
"Переделка оружия — замена или изменение формы и (или) размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного и спускового механизмов оружия, замена или изменение частей списанного оружия, пневматического оружия, сигнального оружия, газового оружия или метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия, учитываемых при сертификации оружия (обязательном подтверждении соответствия), уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и (или) клейма оружия", — говорится в документе.
Этот же документ запрещает переделку оружия.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
00:34
Владельцев оружия в России обязали сообщать о его утере в Росгвардию
 
БезопасностьОбществоРоссияМоскваОружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала