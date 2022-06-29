https://ria.ru/20220629/novorossiysk-1798972777.html

В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС

В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС - РИА Новости, 29.06.2022

В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС

Фугасный минный защитник образца 1943 года, найденный неподалеку от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, ликвидирован, режим ЧС на... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:16

2022-06-29T13:16

2022-06-29T13:16

происшествия

новороссийск

великая отечественная война (1941-1945)

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СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Фугасный минный защитник образца 1943 года, найденный неподалеку от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, ликвидирован, режим ЧС на месте снят, сообщила пресс-служба администрации города.Во вторник администрация Новороссийска сообщала, что в акватории причалов морского терминала КТК обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - фугасный минный защитник, который будет уничтожен на месте. Для этого на территории Новороссийска с 27 июня до окончания разминирования действовал режим ЧС."Сегодня около 11.00 взрывные работы были проведены с соблюдением всех необходимых требований безопасности", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте ликвидации фугаса в районе посёлков Широкая Балка и Южная Озереевка снят ранее действовавший режим ЧС. При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии, при взрыве урон живности, обитающей в море, не нанесён.

https://ria.ru/20220505/bomba-1786941361.html

новороссийск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск, великая отечественная война (1941-1945)