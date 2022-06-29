https://ria.ru/20220629/novorossiysk-1798972777.html
В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС
В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС - РИА Новости, 29.06.2022
В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС
Фугасный минный защитник образца 1943 года, найденный неподалеку от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, ликвидирован, режим ЧС на... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:16
2022-06-29T13:16
2022-06-29T13:16
происшествия
новороссийск
великая отечественная война (1941-1945)
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СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Фугасный минный защитник образца 1943 года, найденный неподалеку от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, ликвидирован, режим ЧС на месте снят, сообщила пресс-служба администрации города.Во вторник администрация Новороссийска сообщала, что в акватории причалов морского терминала КТК обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - фугасный минный защитник, который будет уничтожен на месте. Для этого на территории Новороссийска с 27 июня до окончания разминирования действовал режим ЧС."Сегодня около 11.00 взрывные работы были проведены с соблюдением всех необходимых требований безопасности", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте ликвидации фугаса в районе посёлков Широкая Балка и Южная Озереевка снят ранее действовавший режим ЧС. При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии, при взрыве урон живности, обитающей в море, не нанесён.
https://ria.ru/20220505/bomba-1786941361.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, великая отечественная война (1941-1945)
В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС
Фугас времен войны, обнаруженный в Новороссийске рядом с терминалом КТК, уничтожили