Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/novorossiysk-1798972777.html
В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС
В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС - РИА Новости, 29.06.2022
В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС
Фугасный минный защитник образца 1943 года, найденный неподалеку от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, ликвидирован, режим ЧС на... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:16
2022-06-29T13:16
происшествия
новороссийск
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151008/90/1510089041_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_42044b4aacff529fcaa3c3b0446e110e.jpg
СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Фугасный минный защитник образца 1943 года, найденный неподалеку от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, ликвидирован, режим ЧС на месте снят, сообщила пресс-служба администрации города.Во вторник администрация Новороссийска сообщала, что в акватории причалов морского терминала КТК обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - фугасный минный защитник, который будет уничтожен на месте. Для этого на территории Новороссийска с 27 июня до окончания разминирования действовал режим ЧС."Сегодня около 11.00 взрывные работы были проведены с соблюдением всех необходимых требований безопасности", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте ликвидации фугаса в районе посёлков Широкая Балка и Южная Озереевка снят ранее действовавший режим ЧС. При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии, при взрыве урон живности, обитающей в море, не нанесён.
https://ria.ru/20220505/bomba-1786941361.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151008/90/1510089041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95dbade6c417a1da82635d3240038fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, великая отечественная война (1941-1945)
13:16 29.06.2022
 
В Новороссийске уничтожили фугас, из-за которого ввели режим ЧС

Фугас времен войны, обнаруженный в Новороссийске рядом с терминалом КТК, уничтожили

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧерноморское побережье Новороссийска
Черноморское побережье Новороссийска - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Черноморское побережье Новороссийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 июн – РИА Новости. Фугасный минный защитник образца 1943 года, найденный неподалеку от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, ликвидирован, режим ЧС на месте снят, сообщила пресс-служба администрации города.
Во вторник администрация Новороссийска сообщала, что в акватории причалов морского терминала КТК обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны - фугасный минный защитник, который будет уничтожен на месте. Для этого на территории Новороссийска с 27 июня до окончания разминирования действовал режим ЧС.
"Сегодня около 11.00 взрывные работы были проведены с соблюдением всех необходимых требований безопасности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте ликвидации фугаса в районе посёлков Широкая Балка и Южная Озереевка снят ранее действовавший режим ЧС. При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии, при взрыве урон живности, обитающей в море, не нанесён.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 11:20
В Ленинградской области нашли фугасную авиабомбу времен войны
 
ПроисшествияНовороссийскВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала