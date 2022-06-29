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Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию
Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию - РИА Новости, 29.06.2022
Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию
Импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в апреле вырос более чем на 10%, основным поставщиком остается Россия, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:50
2022-06-29T10:50
2022-06-29T10:50
экономика
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турция
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АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в апреле вырос более чем на 10%, основным поставщиком остается Россия, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Управления по контролю и регулированию энергетического рынка страны."Турецкий импорт нефти и нефтепродуктов в апреле 2022 года вырос на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 3 933 497 тонн. Импорт нефти-сырца в апреле вырос на 15,5%, до 3 016 571 тонны", - передает агентство.Уточняется, что импорт дизельного топлива за отчетный период сократился на 16,6% - до 656 870 тонн."Оставшуюся часть импорта составили авиационное и судовое топливо, а также бензин, мазут и другие продукты переработки нефти. Основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию остается Россия – 1 392 000 тонн. Далее следуют Ирак – 1 083 000 тонн, и Саудовская Аравия – 284 018 тонн", - уточнило агентство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, цены на нефть, нефть
Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию
Россия в апреле поставила в Турцию 1398 тысячи тонн нефти, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию