Рейтинг@Mail.ru
Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/neft-1798925911.html
Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию
Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию - РИА Новости, 29.06.2022
Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию
Импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в апреле вырос более чем на 10%, основным поставщиком остается Россия, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:50
2022-06-29T10:50
экономика
россия
турция
цены на нефть
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_bd762af6c5486743747ee7496fadf747.jpg
АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в апреле вырос более чем на 10%, основным поставщиком остается Россия, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Управления по контролю и регулированию энергетического рынка страны."Турецкий импорт нефти и нефтепродуктов в апреле 2022 года вырос на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 3 933 497 тонн. Импорт нефти-сырца в апреле вырос на 15,5%, до 3 016 571 тонны", - передает агентство.Уточняется, что импорт дизельного топлива за отчетный период сократился на 16,6% - до 656 870 тонн."Оставшуюся часть импорта составили авиационное и судовое топливо, а также бензин, мазут и другие продукты переработки нефти. Основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию остается Россия – 1 392 000 тонн. Далее следуют Ирак – 1 083 000 тонн, и Саудовская Аравия – 284 018 тонн", - уточнило агентство.
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, турция, цены на нефть, нефть
10:50 29.06.2022
 
Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию

Россия в апреле поставила в Турцию 1398 тысячи тонн нефти, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в апреле вырос более чем на 10%, основным поставщиком остается Россия, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Управления по контролю и регулированию энергетического рынка страны.
"Турецкий импорт нефти и нефтепродуктов в апреле 2022 года вырос на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 3 933 497 тонн. Импорт нефти-сырца в апреле вырос на 15,5%, до 3 016 571 тонны", - передает агентство.
Уточняется, что импорт дизельного топлива за отчетный период сократился на 16,6% - до 656 870 тонн.
"Оставшуюся часть импорта составили авиационное и судовое топливо, а также бензин, мазут и другие продукты переработки нефти. Основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию остается Россия – 1 392 000 тонн. Далее следуют Ирак – 1 083 000 тонн, и Саудовская Аравия – 284 018 тонн", - уточнило агентство.
Кому Россия продает нефть
27 мая, 13:59Инфографика
Кому Россия продает нефть
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаРоссияТурцияЦены на нефтьНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала