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Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию

Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию - РИА Новости, 29.06.2022

Россия остается основным поставщиком нефти в Турцию

Импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в апреле вырос более чем на 10%, основным поставщиком остается Россия, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:50

2022-06-29T10:50

2022-06-29T10:50

экономика

россия

турция

цены на нефть

нефть

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АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в апреле вырос более чем на 10%, основным поставщиком остается Россия, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Управления по контролю и регулированию энергетического рынка страны."Турецкий импорт нефти и нефтепродуктов в апреле 2022 года вырос на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 3 933 497 тонн. Импорт нефти-сырца в апреле вырос на 15,5%, до 3 016 571 тонны", - передает агентство.Уточняется, что импорт дизельного топлива за отчетный период сократился на 16,6% - до 656 870 тонн."Оставшуюся часть импорта составили авиационное и судовое топливо, а также бензин, мазут и другие продукты переработки нефти. Основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию остается Россия – 1 392 000 тонн. Далее следуют Ирак – 1 083 000 тонн, и Саудовская Аравия – 284 018 тонн", - уточнило агентство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, цены на нефть, нефть