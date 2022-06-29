Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил разницу при принятии в НАТО Швеции с Финляндией и Украины - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/nato-1799033576.html
Эксперт объяснил разницу при принятии в НАТО Швеции с Финляндией и Украины
Эксперт объяснил разницу при принятии в НАТО Швеции с Финляндией и Украины - РИА Новости, 29.06.2022
Эксперт объяснил разницу при принятии в НАТО Швеции с Финляндией и Украины
Между гипотетическим вступлением в НАТО Украины и происходящим сегодня вступлением в Альянс Швеции и Финляндии есть разница: географическое положение, разный... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:31
2022-06-29T16:33
россия
швеция
финляндия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789176846_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ad1ef0a8415d9539f9eee19ffd319232.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Между гипотетическим вступлением в НАТО Украины и происходящим сегодня вступлением в Альянс Швеции и Финляндии есть разница: географическое положение, разный потенциал для создания России угроз, но при этом оба события негативны для России, а вступление туда двух скандинавских стран потребует от России больших затрат на обеспечение своей безопасности, объяснил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО в среду приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Члены НАТО также договорились подписать в среду соответствующий протокол о вступлении."Разница, прежде всего, в географическом положении этих стран - это раз. Во-вторых, потенциал у стран с точки зрения способности создавать угрозы России все же разные - сейчас после того, как на Украине уже более трех месяцев идет специальная военная операция, эти возможности понизились, но потенциально они будут достаточно высокими. У Украины развитая промышленная база, природные ресурсы, крупное население, выход к Черному морю, больше протяженность границы с Россией", - сказал Бартош в разговоре с корреспондентом РИА Новости.Но, тем не менее, происходящее в данный момент вступление в НАТО Швеции и Финляндии и гипотетическое вступление туда Украины это события, которые обостряют международную обстановку и создают дополнительные угрозы России.Эксперт также описал возможные последствия для России от вступления Швеции и Финляндии: "Это событие создает дополнительные угрозы безопасности России. Граница России на севере с Финляндией около 1,2 тысячи километров - придется разворачивать там дополнительные силы и средства, это деньги". Он добавил, что вступление Швеции в НАТО дает дополнительные возможности Альянсу для контроля Балтийского моря, что негативно скажется на возможностях российского флота и потребует от России дополнительных средств на обеспечение безопасности там.Также, добавил эксперт, эта ситуация создает дополнительные сложности для обеспечения безопасности Арктики, куда НАТО активно, по его словам, стремится.
https://ria.ru/20220629/pribaltika-1799005343.html
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
россия
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789176846_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_524c07c6efcd155a5ff39666c15933f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швеция, финляндия, нато
16:31 29.06.2022 (обновлено: 16:33 29.06.2022)
 
Эксперт объяснил разницу при принятии в НАТО Швеции с Финляндией и Украины

Эксперт Бартош: между принятием в НАТО Швеции с Финляндией и Украины есть разница

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Между гипотетическим вступлением в НАТО Украины и происходящим сегодня вступлением в Альянс Швеции и Финляндии есть разница: географическое положение, разный потенциал для создания России угроз, но при этом оба события негативны для России, а вступление туда двух скандинавских стран потребует от России больших затрат на обеспечение своей безопасности, объяснил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО в среду приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Члены НАТО также договорились подписать в среду соответствующий протокол о вступлении.
Флаги стран НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 15:12
Global Times: НАТО готова пожертвовать Прибалтикой
"Разница, прежде всего, в географическом положении этих стран - это раз. Во-вторых, потенциал у стран с точки зрения способности создавать угрозы России все же разные - сейчас после того, как на Украине уже более трех месяцев идет специальная военная операция, эти возможности понизились, но потенциально они будут достаточно высокими. У Украины развитая промышленная база, природные ресурсы, крупное население, выход к Черному морю, больше протяженность границы с Россией", - сказал Бартош в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Но, тем не менее, происходящее в данный момент вступление в НАТО Швеции и Финляндии и гипотетическое вступление туда Украины это события, которые обостряют международную обстановку и создают дополнительные угрозы России.
Эксперт также описал возможные последствия для России от вступления Швеции и Финляндии: "Это событие создает дополнительные угрозы безопасности России. Граница России на севере с Финляндией около 1,2 тысячи километров - придется разворачивать там дополнительные силы и средства, это деньги". Он добавил, что вступление Швеции в НАТО дает дополнительные возможности Альянсу для контроля Балтийского моря, что негативно скажется на возможностях российского флота и потребует от России дополнительных средств на обеспечение безопасности там.
Также, добавил эксперт, эта ситуация создает дополнительные сложности для обеспечения безопасности Арктики, куда НАТО активно, по его словам, стремится.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 08:00
НАТО планирует воевать с Россией чужими руками
 
РоссияШвецияФинляндияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала