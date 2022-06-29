https://ria.ru/20220629/nato-1799033576.html

Эксперт объяснил разницу при принятии в НАТО Швеции с Финляндией и Украины

Эксперт объяснил разницу при принятии в НАТО Швеции с Финляндией и Украины - РИА Новости, 29.06.2022

Эксперт объяснил разницу при принятии в НАТО Швеции с Финляндией и Украины

Между гипотетическим вступлением в НАТО Украины и происходящим сегодня вступлением в Альянс Швеции и Финляндии есть разница: географическое положение, разный... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:31

2022-06-29T16:31

2022-06-29T16:33

россия

швеция

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нато

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Между гипотетическим вступлением в НАТО Украины и происходящим сегодня вступлением в Альянс Швеции и Финляндии есть разница: географическое положение, разный потенциал для создания России угроз, но при этом оба события негативны для России, а вступление туда двух скандинавских стран потребует от России больших затрат на обеспечение своей безопасности, объяснил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО в среду приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Члены НАТО также договорились подписать в среду соответствующий протокол о вступлении."Разница, прежде всего, в географическом положении этих стран - это раз. Во-вторых, потенциал у стран с точки зрения способности создавать угрозы России все же разные - сейчас после того, как на Украине уже более трех месяцев идет специальная военная операция, эти возможности понизились, но потенциально они будут достаточно высокими. У Украины развитая промышленная база, природные ресурсы, крупное население, выход к Черному морю, больше протяженность границы с Россией", - сказал Бартош в разговоре с корреспондентом РИА Новости.Но, тем не менее, происходящее в данный момент вступление в НАТО Швеции и Финляндии и гипотетическое вступление туда Украины это события, которые обостряют международную обстановку и создают дополнительные угрозы России.Эксперт также описал возможные последствия для России от вступления Швеции и Финляндии: "Это событие создает дополнительные угрозы безопасности России. Граница России на севере с Финляндией около 1,2 тысячи километров - придется разворачивать там дополнительные силы и средства, это деньги". Он добавил, что вступление Швеции в НАТО дает дополнительные возможности Альянсу для контроля Балтийского моря, что негативно скажется на возможностях российского флота и потребует от России дополнительных средств на обеспечение безопасности там.Также, добавил эксперт, эта ситуация создает дополнительные сложности для обеспечения безопасности Арктики, куда НАТО активно, по его словам, стремится.

https://ria.ru/20220629/pribaltika-1799005343.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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россия, швеция, финляндия, нато