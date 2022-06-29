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НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса - РИА Новости, 29.06.2022
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НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса
НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса - РИА Новости, 29.06.2022
НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса
СБЛИЖЕНИЕ КИТАЯ И РОССИИ "ПРОТИВОРЕЧИТ ИНТЕРЕСАМ" НАТО – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ АЛЬЯНСА РИА Новости, 29.06.2022
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СБЛИЖЕНИЕ КИТАЯ И РОССИИ "ПРОТИВОРЕЧИТ ИНТЕРЕСАМ" НАТО – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ АЛЬЯНСА
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НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса

НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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СБЛИЖЕНИЕ КИТАЯ И РОССИИ "ПРОТИВОРЕЧИТ ИНТЕРЕСАМ" НАТО – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ АЛЬЯНСА
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Advance: Россия может воплотить в реальность страшный сон НАТО
 
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