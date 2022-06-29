https://ria.ru/20220629/nato-1799024433.html
НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса
НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса - РИА Новости, 29.06.2022
НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса
СБЛИЖЕНИЕ КИТАЯ И РОССИИ "ПРОТИВОРЕЧИТ ИНТЕРЕСАМ" НАТО – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ АЛЬЯНСА РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:05
2022-06-29T16:05
2022-06-29T16:12
в мире
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_5647876374a58a5884d4a25828a7f871.jpg
СБЛИЖЕНИЕ КИТАЯ И РОССИИ "ПРОТИВОРЕЧИТ ИНТЕРЕСАМ" НАТО – НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ АЛЬЯНСА
https://ria.ru/20220629/zapad-1799013389.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_721:724:2485:2047_1920x0_80_0_0_6fb669ee4de309eaf8e9a64a698dc8e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато
Материал дополняется
16:05 29.06.2022 (обновлено: 16:12 29.06.2022)
НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса
НАТО объявила, что сближение Китая и России противоречит интересам альянса