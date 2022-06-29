https://ria.ru/20220629/nartsiss-1798898695.html

Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса

Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса - РИА Новости, 29.06.2022

Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса

Информации о том, когда тело российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправят на родину, пока нет, сообщили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T07:12

2022-06-29T07:12

2022-06-29T07:28

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пьер нарцисс

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Информации о том, когда тело российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправят на родину, пока нет, сообщили РИА Новости в посольстве Камеруна в РФ.В четверг в Москве пройдет прощание с Пьером Нарциссом. Певец скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.В дипмиссии отметили, что Россия стала для исполнителя второй родиной, "не только дав ему возможность быть здесь студентом, но и предоставив ему шанс реализовать творческий талант, благодаря которому он стал известным певцом".Ранее представитель бывшей супруги Нарцисса Валерии Калачевой сообщил, что родственники певца хотят, чтобы он был похоронен на своей родине, в Камеруне. По его словам, при этом дочка и бывшая супруга настаивают, чтобы Нарцисс был погребен в России.Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.

https://ria.ru/20220626/muki-1798167185.html

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