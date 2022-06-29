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Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса
Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса - РИА Новости, 29.06.2022
Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса
Информации о том, когда тело российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправят на родину, пока нет, сообщили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T07:12
2022-06-29T07:12
2022-06-29T07:28
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Информации о том, когда тело российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправят на родину, пока нет, сообщили РИА Новости в посольстве Камеруна в РФ.В четверг в Москве пройдет прощание с Пьером Нарциссом. Певец скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.В дипмиссии отметили, что Россия стала для исполнителя второй родиной, "не только дав ему возможность быть здесь студентом, но и предоставив ему шанс реализовать творческий талант, благодаря которому он стал известным певцом".Ранее представитель бывшей супруги Нарцисса Валерии Калачевой сообщил, что родственники певца хотят, чтобы он был похоронен на своей родине, в Камеруне. По его словам, при этом дочка и бывшая супруга настаивают, чтобы Нарцисс был погребен в России.Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
https://ria.ru/20220626/muki-1798167185.html
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07:12 29.06.2022 (обновлено: 07:28 29.06.2022)
Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса
У посольства Камеруна нет информации, когда тело Пьера Нарцисса отправят на родину