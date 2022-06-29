Рейтинг@Mail.ru
Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220629/nartsiss-1798898695.html
Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса
Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса - РИА Новости, 29.06.2022
Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса
Информации о том, когда тело российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправят на родину, пока нет, сообщили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T07:12
2022-06-29T07:28
шоубиз
камерун
россия
москва
общество
пьер нарцисс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153253/28/1532532805_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_52a70b89829cc1cc88fd179ecfe13cb5.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Информации о том, когда тело российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправят на родину, пока нет, сообщили РИА Новости в посольстве Камеруна в РФ.В четверг в Москве пройдет прощание с Пьером Нарциссом. Певец скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.В дипмиссии отметили, что Россия стала для исполнителя второй родиной, "не только дав ему возможность быть здесь студентом, но и предоставив ему шанс реализовать творческий талант, благодаря которому он стал известным певцом".Ранее представитель бывшей супруги Нарцисса Валерии Калачевой сообщил, что родственники певца хотят, чтобы он был похоронен на своей родине, в Камеруне. По его словам, при этом дочка и бывшая супруга настаивают, чтобы Нарцисс был погребен в России.Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
https://ria.ru/20220626/muki-1798167185.html
камерун
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153253/28/1532532805_75:0:859:588_1920x0_80_0_0_d9d73eedb936f7993f663bbd14c55995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камерун, россия, москва, общество, пьер нарцисс
07:12 29.06.2022 (обновлено: 07:28 29.06.2022)
 
Посольство Камеруна не ответило, когда репатриируют тело Пьера Нарцисса

У посольства Камеруна нет информации, когда тело Пьера Нарцисса отправят на родину

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Пьер Нарцисс
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Пьер Нарцисс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Информации о том, когда тело российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса отправят на родину, пока нет, сообщили РИА Новости в посольстве Камеруна в РФ.
В четверг в Москве пройдет прощание с Пьером Нарциссом. Певец скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.
"Что касается церемонии и транспортировки тела в Камерун, то пока нет доступной информации", — сказал представитель посольства.
В дипмиссии отметили, что Россия стала для исполнителя второй родиной, "не только дав ему возможность быть здесь студентом, но и предоставив ему шанс реализовать творческий талант, благодаря которому он стал известным певцом".
Ранее представитель бывшей супруги Нарцисса Валерии Калачевой сообщил, что родственники певца хотят, чтобы он был похоронен на своей родине, в Камеруне. По его словам, при этом дочка и бывшая супруга настаивают, чтобы Нарцисс был погребен в России.
Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 04:23Шоубиз
Бывшая супруга Нарцисса рассказала о его предсмертных муках
 
ШоубизКамерунРоссияМоскваОбществоПьер Нарцисс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала