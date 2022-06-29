https://ria.ru/20220629/nalogi-1798936678.html

Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени

Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени - РИА Новости, 29.06.2022

Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени

Возможны точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда важных для российской экономики отраслей, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:23

2022-06-29T11:23

2022-06-29T11:23

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возможны точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда важных для российской экономики отраслей, заявил министр финансов Антон Силуанов.Силуанов напомнил, что такие решения уже были приняты по сферам IT и туризма.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)