https://ria.ru/20220629/nalogi-1798936678.html
Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени
Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени - РИА Новости, 29.06.2022
Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени
Возможны точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда важных для российской экономики отраслей, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:23
2022-06-29T11:23
2022-06-29T11:23
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возможны точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда важных для российской экономики отраслей, заявил министр финансов Антон Силуанов.Силуанов напомнил, что такие решения уже были приняты по сферам IT и туризма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени
Силуанов не исключил точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда отраслей