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Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени - РИА Новости, 29.06.2022
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Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени
Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени - РИА Новости, 29.06.2022
Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени
Возможны точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда важных для российской экономики отраслей, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:23
2022-06-29T11:23
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возможны точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда важных для российской экономики отраслей, заявил министр финансов Антон Силуанов.Силуанов напомнил, что такие решения уже были приняты по сферам IT и туризма.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
11:23 29.06.2022
 
Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени

Силуанов не исключил точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда отраслей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возможны точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда важных для российской экономики отраслей, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы будем проводить точечные настройки по снижению налогового бремени по тем секторам экономики, которые для нас важны", - сказал он, выступая на съезде РСПП.
Силуанов напомнил, что такие решения уже были приняты по сферам IT и туризма.
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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