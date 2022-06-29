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В Северодонецке и Лисичанске заметили наемников из Польши и Грузии - РИА Новости, 29.06.2022
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В Северодонецке и Лисичанске заметили наемников из Польши и Грузии
В Северодонецке и Лисичанске заметили наемников из Польши и Грузии - РИА Новости, 29.06.2022
В Северодонецке и Лисичанске заметили наемников из Польши и Грузии
По данным разведки ЛНР, в районах Северодонецка, на южной окраине Лисичанска отмечалось до двух групп грузинского батальона и одна из групп польских наемников... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:33
2022-06-29T16:33
в мире
луганская народная республика
северодонецк
лисичанск
правый сектор
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. По данным разведки ЛНР, в районах Северодонецка, на южной окраине Лисичанска отмечалось до двух групп грузинского батальона и одна из групп польских наемников общей численностью до 120 человек, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."По полученным данным от нашей разведки, в результате радиоперехвата в период с 27 по 29 июня 2022 года было установлено, что в полосе наступления действует отряд иностранного легиона (наемники)", - написал он в Telegram.По словам Киселева, "в частности, в районах Северодонецк, Мирная Долина, южная окраина Лисичанска отмечалось до двух групп грузинского батальона и одна из групп польских наёмников (общей численностью до 120 человек)".Он сообщил, что в результате боевых действий в Северодонецке уже подтверждены потери грузинского легиона – семь раненых."В дальнейшем данное подразделение переместилось в Мирную Долину, где в результате огневого поражения со стороны подразделений Союзных сил, понесли безвозвратные потери в количестве 15 человек и 30 раненых, в том числе и командир подразделения! В южной части Лисичанска были обнаружены мобильные подразделения общей численностью до 20 человек на пикапах (10 машин) с ПТУРами и минометами 60 калибра", - отметил помощник главы МВД ЛНР.По его словам, "в общее число наемников входят грузины, прибалты и поляки — их много"."Также, была замечена французская речь. Все они разбросаны по городу и передвигаются по 5-6 человек на больших джипах. Америкосы вчера были замечены в школе номер 2, там их порядка 10 пикапов, и они самые "важные". К ним все бегают все на доклад. Также были замечены азиаты или арабы, но их немного, около 5-6 человек", - сообщил Киселев.Он также отметил, что "правосеки (представители экстремистской украинской организации "Правый сектор"*, запрещенной в РФ - ред.) с местной "полицией" заходят в каждый дом и проверяют у всех телефоны, кошмарят людей, запрещают передвигаться по городу, и всё это в старых добрых традициях, под угрозой расстрела".*Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220629/naemniki-1798887285.html
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луганская народная республика
северодонецк
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, лисичанск, правый сектор, мвд лнр
16:33 29.06.2022
 
В Северодонецке и Лисичанске заметили наемников из Польши и Грузии

МВД ЛНР: в Северодонецке и Лисичанске заметили группы грузинских и польских наемников

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк в Северодонецке
Танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. По данным разведки ЛНР, в районах Северодонецка, на южной окраине Лисичанска отмечалось до двух групп грузинского батальона и одна из групп польских наемников общей численностью до 120 человек, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
"По полученным данным от нашей разведки, в результате радиоперехвата в период с 27 по 29 июня 2022 года было установлено, что в полосе наступления действует отряд иностранного легиона (наемники)", - написал он в Telegram.
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По словам Киселева, "в частности, в районах Северодонецк, Мирная Долина, южная окраина Лисичанска отмечалось до двух групп грузинского батальона и одна из групп польских наёмников (общей численностью до 120 человек)".
Он сообщил, что в результате боевых действий в Северодонецке уже подтверждены потери грузинского легиона – семь раненых.
"В дальнейшем данное подразделение переместилось в Мирную Долину, где в результате огневого поражения со стороны подразделений Союзных сил, понесли безвозвратные потери в количестве 15 человек и 30 раненых, в том числе и командир подразделения! В южной части Лисичанска были обнаружены мобильные подразделения общей численностью до 20 человек на пикапах (10 машин) с ПТУРами и минометами 60 калибра", - отметил помощник главы МВД ЛНР.
По его словам, "в общее число наемников входят грузины, прибалты и поляки — их много".
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"Также, была замечена французская речь. Все они разбросаны по городу и передвигаются по 5-6 человек на больших джипах. Америкосы вчера были замечены в школе номер 2, там их порядка 10 пикапов, и они самые "важные". К ним все бегают все на доклад. Также были замечены азиаты или арабы, но их немного, около 5-6 человек", - сообщил Киселев.
Он также отметил, что "правосеки (представители экстремистской украинской организации "Правый сектор"*, запрещенной в РФ - ред.) с местной "полицией" заходят в каждый дом и проверяют у всех телефоны, кошмарят людей, запрещают передвигаться по городу, и всё это в старых добрых традициях, под угрозой расстрела".
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкЛисичанскПравый секторМВД ЛНР
 
 
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