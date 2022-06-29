https://ria.ru/20220629/naemniki-1799034665.html

В Северодонецке и Лисичанске заметили наемников из Польши и Грузии

В Северодонецке и Лисичанске заметили наемников из Польши и Грузии - РИА Новости, 29.06.2022

В Северодонецке и Лисичанске заметили наемников из Польши и Грузии

По данным разведки ЛНР, в районах Северодонецка, на южной окраине Лисичанска отмечалось до двух групп грузинского батальона и одна из групп польских наемников... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:33

2022-06-29T16:33

2022-06-29T16:33

в мире

луганская народная республика

северодонецк

лисичанск

правый сектор

мвд лнр

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. По данным разведки ЛНР, в районах Северодонецка, на южной окраине Лисичанска отмечалось до двух групп грузинского батальона и одна из групп польских наемников общей численностью до 120 человек, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."По полученным данным от нашей разведки, в результате радиоперехвата в период с 27 по 29 июня 2022 года было установлено, что в полосе наступления действует отряд иностранного легиона (наемники)", - написал он в Telegram.По словам Киселева, "в частности, в районах Северодонецк, Мирная Долина, южная окраина Лисичанска отмечалось до двух групп грузинского батальона и одна из групп польских наёмников (общей численностью до 120 человек)".Он сообщил, что в результате боевых действий в Северодонецке уже подтверждены потери грузинского легиона – семь раненых."В дальнейшем данное подразделение переместилось в Мирную Долину, где в результате огневого поражения со стороны подразделений Союзных сил, понесли безвозвратные потери в количестве 15 человек и 30 раненых, в том числе и командир подразделения! В южной части Лисичанска были обнаружены мобильные подразделения общей численностью до 20 человек на пикапах (10 машин) с ПТУРами и минометами 60 калибра", - отметил помощник главы МВД ЛНР.По его словам, "в общее число наемников входят грузины, прибалты и поляки — их много"."Также, была замечена французская речь. Все они разбросаны по городу и передвигаются по 5-6 человек на больших джипах. Америкосы вчера были замечены в школе номер 2, там их порядка 10 пикапов, и они самые "важные". К ним все бегают все на доклад. Также были замечены азиаты или арабы, но их немного, около 5-6 человек", - сообщил Киселев.Он также отметил, что "правосеки (представители экстремистской украинской организации "Правый сектор"*, запрещенной в РФ - ред.) с местной "полицией" заходят в каждый дом и проверяют у всех телефоны, кошмарят людей, запрещают передвигаться по городу, и всё это в старых добрых традициях, под угрозой расстрела".*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220629/naemniki-1798887285.html

https://ria.ru/20220627/naemnik-1798492831.html

луганская народная республика

северодонецк

лисичанск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, лисичанск, правый сектор, мвд лнр