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Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни Пиннера подала кассацию - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/naemnik-1798927603.html
Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни Пиннера подала кассацию
Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни Пиннера подала кассацию - РИА Новости, 29.06.2022
Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни Пиннера подала кассацию
Адвокат приговоренного в Донецкой Народной Республике к смертной казни наемника из Британии Шона Пиннера Юлия Церковникова сообщила РИА Новости, что... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:56
2022-06-29T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
великобритания
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Адвокат приговоренного в Донецкой Народной Республике к смертной казни наемника из Британии Шона Пиннера Юлия Церковникова сообщила РИА Новости, что кассационная жалоба на смягчение приговора в интересах ее подзащитного подана, если ее отклонят, будет просить о помиловании."Кассационная жалоба на смягчение приговора подана. Если ее отклонят, будем просить о помиловании", - сказала Церковникова. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранные наемники, приговоренные в республике к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр
10:56 29.06.2022
 
Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни Пиннера подала кассацию

Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни наемника Пиннера подала кассацию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Адвокат приговоренного в Донецкой Народной Республике к смертной казни наемника из Британии Шона Пиннера Юлия Церковникова сообщила РИА Новости, что кассационная жалоба на смягчение приговора в интересах ее подзащитного подана, если ее отклонят, будет просить о помиловании.
"Кассационная жалоба на смягчение приговора подана. Если ее отклонят, будем просить о помиловании", - сказала Церковникова. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранные наемники, приговоренные в республике к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:57Специальная военная операция на Украине
Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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