Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни Пиннера подала кассацию
Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни наемника Пиннера подала кассацию
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Адвокат приговоренного в Донецкой Народной Республике к смертной казни наемника из Британии Шона Пиннера Юлия Церковникова сообщила РИА Новости, что кассационная жалоба на смягчение приговора в интересах ее подзащитного подана, если ее отклонят, будет просить о помиловании.
"Кассационная жалоба на смягчение приговора подана. Если ее отклонят, будем просить о помиловании", - сказала Церковникова. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранные наемники, приговоренные в республике к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.