https://ria.ru/20220629/naemnik-1798927603.html

Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни Пиннера подала кассацию

Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни Пиннера подала кассацию - РИА Новости, 29.06.2022

Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни Пиннера подала кассацию

Адвокат приговоренного в Донецкой Народной Республике к смертной казни наемника из Британии Шона Пиннера Юлия Церковникова сообщила РИА Новости, что... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:56

2022-06-29T10:56

2022-06-29T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

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великобритания

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Адвокат приговоренного в Донецкой Народной Республике к смертной казни наемника из Британии Шона Пиннера Юлия Церковникова сообщила РИА Новости, что кассационная жалоба на смягчение приговора в интересах ее подзащитного подана, если ее отклонят, будет просить о помиловании."Кассационная жалоба на смягчение приговора подана. Если ее отклонят, будем просить о помиловании", - сказала Церковникова. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранные наемники, приговоренные в республике к расстрелу, пока не обращались к нему с просьбой о помиловании.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев: подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр