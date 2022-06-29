https://ria.ru/20220629/minfin-1798936070.html

Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки

Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки - РИА Новости, 29.06.2022

Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки

Минфин России предлагает сделать репатриацию валютной выручки равной обязательному объему ее продажи - в настоящее время это означает отмену репатриации, заявил РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:21

2022-06-29T11:21

2022-06-29T11:44

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минфин России предлагает сделать репатриацию валютной выручки равной обязательному объему ее продажи - в настоящее время это означает отмену репатриации, заявил министр финансов Антон Силуанов."Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так - сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и объем репатриации будет в таком же ключе", - сказал он, выступая на съезде РСПП.Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.

https://ria.ru/20220629/nalogi-1798936678.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия, российский союз промышленников и предпринимателей