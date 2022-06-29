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Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки - РИА Новости, 29.06.2022
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Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки
Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки - РИА Новости, 29.06.2022
Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки
Минфин России предлагает сделать репатриацию валютной выручки равной обязательному объему ее продажи - в настоящее время это означает отмену репатриации, заявил РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:21
2022-06-29T11:44
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минфин России предлагает сделать репатриацию валютной выручки равной обязательному объему ее продажи - в настоящее время это означает отмену репатриации, заявил министр финансов Антон Силуанов."Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так - сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и объем репатриации будет в таком же ключе", - сказал он, выступая на съезде РСПП.Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
11:21 29.06.2022 (обновлено: 11:44 29.06.2022)
 
Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки

Силуанов заявил, что Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПрохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минфин России предлагает сделать репатриацию валютной выручки равной обязательному объему ее продажи - в настоящее время это означает отмену репатриации, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так - сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и объем репатриации будет в таком же ключе", - сказал он, выступая на съезде РСПП.
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
11:23
Силуанов рассказал о мерах по снижению налогового бремени
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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