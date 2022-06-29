https://ria.ru/20220629/minfin-1798936070.html
Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки
Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки - РИА Новости, 29.06.2022
Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки
Минфин России предлагает сделать репатриацию валютной выручки равной обязательному объему ее продажи - в настоящее время это означает отмену репатриации, заявил РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:21
2022-06-29T11:21
2022-06-29T11:44
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минфин России предлагает сделать репатриацию валютной выручки равной обязательному объему ее продажи - в настоящее время это означает отмену репатриации, заявил министр финансов Антон Силуанов."Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так - сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и объем репатриации будет в таком же ключе", - сказал он, выступая на съезде РСПП.Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.
https://ria.ru/20220629/nalogi-1798936678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
11:21 29.06.2022 (обновлено: 11:44 29.06.2022)
Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки
Силуанов заявил, что Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручки