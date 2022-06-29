https://ria.ru/20220629/mid-1798976962.html

МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами

МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами - РИА Новости, 29.06.2022

МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:31

2022-06-29T13:31

2022-06-29T13:37

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россия

москва

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/aktivy-1798465387.html

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в мире, россия, москва