Рейтинг@Mail.ru
МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/mid-1798976962.html
МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами
МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами - РИА Новости, 29.06.2022
МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:31
2022-06-29T13:37
в мире
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/aktivy-1798465387.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва
13:31 29.06.2022 (обновлено: 13:37 29.06.2022)
 
МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами

МИД: использование российских активов в любых целях рассматривается как повод для ответа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ.
"Какое-либо использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно- недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий нам право на ответные шаги по защите своих интересов", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 15:39В мире
Страны G7 хотят помогать Киеву замороженными российскими активами
 
В миреРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала