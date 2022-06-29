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МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами
МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами - РИА Новости, 29.06.2022
МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:31
2022-06-29T13:31
2022-06-29T13:37
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ.
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13:31 29.06.2022 (обновлено: 13:37 29.06.2022)
МИД России пригрозил ответить, если другая страна воспользуется ее активами
МИД: использование российских активов в любых целях рассматривается как повод для ответа