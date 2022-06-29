Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/mariupol-1798953256.html
СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя
СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 29.06.2022
СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя
Следственный комитет России завел дело против украинского разведчика, застрелившего мирного жителя, задержанного в Мариуполе для проверки документов, сообщается РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:05
2022-06-29T12:05
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
украина
донбасс
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следственный комитет России завел дело против украинского разведчика, застрелившего мирного жителя, задержанного в Мариуполе для проверки документов, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении старшего сержанта войсковой части А-1035 (74-й отдельный разведывательный батальон) Вооруженных сил Украины Виталия Катранича. Он подозревается в совершении преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.По данным СК, Катранич в Мариуполе выстрелил несколько раз из автомата в мирного жителя, задержанного для проверки документов. От полученных ранений мужчина скончался."В настоящее время определено место нахождения Катранича, приняты меры к его этапированию", - добавляется в сообщении.Кроме того, допрошен свидетель, сообщивший подробности произошедшего. В ходе проверки полученных данных следователи обнаружили тело погибшего, руки которого зафиксированы сзади строительными хомутами. Для установления его личности получены биологические образцы для проведения молекулярно-генетического исследования.
https://ria.ru/20220627/ubiystvo-1798296536.html
https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html
мариуполь
украина
донбасс
донецк (днр)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, лнр, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), республика крым
12:05 29.06.2022
 
СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя

СК завел дело на украинского разведчика, убившего жителя Мариуполя при проверке документов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следственный комитет России завел дело против украинского разведчика, застрелившего мирного жителя, задержанного в Мариуполе для проверки документов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении старшего сержанта войсковой части А-1035 (74-й отдельный разведывательный батальон) Вооруженных сил Украины Виталия Катранича. Он подозревается в совершении преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.
Следственные действия по делу мужчины, убитого за отметку о пересечении границы с Крымом - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 07:03Специальная военная операция на Украине
Украинские военные убили в Мариуполе мирного жителя за поездку в Крым
По данным СК, Катранич в Мариуполе выстрелил несколько раз из автомата в мирного жителя, задержанного для проверки документов. От полученных ранений мужчина скончался.
"В настоящее время определено место нахождения Катранича, приняты меры к его этапированию", - добавляется в сообщении.
Кроме того, допрошен свидетель, сообщивший подробности произошедшего. В ходе проверки полученных данных следователи обнаружили тело погибшего, руки которого зафиксированы сзади строительными хомутами. Для установления его личности получены биологические образцы для проведения молекулярно-генетического исследования.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 09:53
СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за говора
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМариупольВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаДонбассЛНРДНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (ДНР)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала