https://ria.ru/20220629/mariupol-1798953256.html
СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя
СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 29.06.2022
СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя
Следственный комитет России завел дело против украинского разведчика, застрелившего мирного жителя, задержанного в Мариуполе для проверки документов, сообщается РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:05
2022-06-29T12:05
2022-06-29T12:05
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
украина
донбасс
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следственный комитет России завел дело против украинского разведчика, застрелившего мирного жителя, задержанного в Мариуполе для проверки документов, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении старшего сержанта войсковой части А-1035 (74-й отдельный разведывательный батальон) Вооруженных сил Украины Виталия Катранича. Он подозревается в совершении преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.По данным СК, Катранич в Мариуполе выстрелил несколько раз из автомата в мирного жителя, задержанного для проверки документов. От полученных ранений мужчина скончался."В настоящее время определено место нахождения Катранича, приняты меры к его этапированию", - добавляется в сообщении.Кроме того, допрошен свидетель, сообщивший подробности произошедшего. В ходе проверки полученных данных следователи обнаружили тело погибшего, руки которого зафиксированы сзади строительными хомутами. Для установления его личности получены биологические образцы для проведения молекулярно-генетического исследования.
https://ria.ru/20220627/ubiystvo-1798296536.html
https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html
мариуполь
украина
донбасс
донецк (днр)
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, лнр, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), республика крым
СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя
СК завел дело на украинского разведчика, убившего жителя Мариуполя при проверке документов