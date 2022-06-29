https://ria.ru/20220629/mariupol-1798953256.html

СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя

СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 29.06.2022

СК завел дело на украинского разведчика за убийство жителя Мариуполя

Следственный комитет России завел дело против украинского разведчика, застрелившего мирного жителя, задержанного в Мариуполе для проверки документов, сообщается РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:05

2022-06-29T12:05

2022-06-29T12:05

специальная военная операция на украине

происшествия

мариуполь

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

украина

донбасс

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следственный комитет России завел дело против украинского разведчика, застрелившего мирного жителя, задержанного в Мариуполе для проверки документов, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении старшего сержанта войсковой части А-1035 (74-й отдельный разведывательный батальон) Вооруженных сил Украины Виталия Катранича. Он подозревается в совершении преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.По данным СК, Катранич в Мариуполе выстрелил несколько раз из автомата в мирного жителя, задержанного для проверки документов. От полученных ранений мужчина скончался."В настоящее время определено место нахождения Катранича, приняты меры к его этапированию", - добавляется в сообщении.Кроме того, допрошен свидетель, сообщивший подробности произошедшего. В ходе проверки полученных данных следователи обнаружили тело погибшего, руки которого зафиксированы сзади строительными хомутами. Для установления его личности получены биологические образцы для проведения молекулярно-генетического исследования.

https://ria.ru/20220627/ubiystvo-1798296536.html

https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html

мариуполь

украина

донбасс

донецк (днр)

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), украина, донбасс, лнр, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), республика крым