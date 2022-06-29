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Украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают запрещенные мины - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/lisichansk-1798931400.html
Украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают запрещенные мины
Украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают запрещенные мины - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают запрещенные мины
Украинские военные, отступая из Лисичанска, оставляют после себя запрещенные боеприпасы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:07
2022-06-29T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
андрей марочко
лнр
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Украинские военные, отступая из Лисичанска, оставляют после себя запрещенные боеприпасы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.По его словам, это сопровождается информационными вбросами с украинской стороны о причастности российских и луганских военных, что не соответствует действительности."По всем канонам военного искусства никогда наступающие войска не минируют впереди себя местность. Это делают лишь те, кто обороняется. Следовательно, тут уже понятно, что минирование осуществляют вооруженные формирования Украины", — отметил Марочко.Он также сообщил, что союзные силы взяли под контроль все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной.Сейчас территория ЛНР освобождена практически полностью, за исключением Лисичанска.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798902717.html
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в мире, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко, лнр, народная милиция лнр
11:07 29.06.2022 (обновлено: 11:43 29.06.2022)
 
Украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают запрещенные мины

Марочко: бойцы ВСУ, отступая из Лисичанска, устанавливают в окрестностях запрещенные мины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Украинские военные, отступая из Лисичанска, оставляют после себя запрещенные боеприпасы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования Украины продолжают дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Лисичанска, а также в окрестностях населенного пункта с применением запрещенных противопехотных мин", — сказал собеседник агентства.
По его словам, это сопровождается информационными вбросами с украинской стороны о причастности российских и луганских военных, что не соответствует действительности.
"По всем канонам военного искусства никогда наступающие войска не минируют впереди себя местность. Это делают лишь те, кто обороняется. Следовательно, тут уже понятно, что минирование осуществляют вооруженные формирования Украины", — отметил Марочко.
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
08:40Специальная военная операция на Украине
В ЛНР заявили, что много украинских военных сдались в плен под Лисичанском
Он также сообщил, что союзные силы взяли под контроль все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной.
Сейчас территория ЛНР освобождена практически полностью, за исключением Лисичанска.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
10:26Специальная военная операция на Украине
ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскУкраинаВооруженные силы УкраиныАндрей МарочкоЛНРНародная милиция ЛНР
 
 
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