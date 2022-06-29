https://ria.ru/20220629/lisichansk-1798931400.html

Украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают запрещенные мины

Украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают запрещенные мины - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские военные, отступая из Лисичанска, устанавливают запрещенные мины

Украинские военные, отступая из Лисичанска, оставляют после себя запрещенные боеприпасы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:07

2022-06-29T11:07

2022-06-29T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

украина

вооруженные силы украины

андрей марочко

лнр

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Украинские военные, отступая из Лисичанска, оставляют после себя запрещенные боеприпасы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.По его словам, это сопровождается информационными вбросами с украинской стороны о причастности российских и луганских военных, что не соответствует действительности."По всем канонам военного искусства никогда наступающие войска не минируют впереди себя местность. Это делают лишь те, кто обороняется. Следовательно, тут уже понятно, что минирование осуществляют вооруженные формирования Украины", — отметил Марочко.Он также сообщил, что союзные силы взяли под контроль все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной.Сейчас территория ЛНР освобождена практически полностью, за исключением Лисичанска.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220629/ukraina-1798902717.html

https://ria.ru/20220629/lisichansk-1798919549.html

лисичанск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко, лнр, народная милиция лнр