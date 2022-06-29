https://ria.ru/20220629/lisichansk-1798919549.html

ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной

ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной - РИА Новости, 29.06.2022

ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной

Основные транспортные артерии, связывающие Лисичанск с так называемой материковой Украиной, перерезаны, ЛНР контролирует все трассы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:26

2022-06-29T10:26

2022-06-29T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

украина

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797938376_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_3c08446a5dfb78eff060772cb5461017.jpg

ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Основные транспортные артерии, связывающие Лисичанск с так называемой материковой Украиной, перерезаны, ЛНР контролирует все трассы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."При проведении специальной военной операции наши подразделения совместно с подразделениями российской армии за истекшие сутки имеют ряд успехов. Основные артерии, связывающий Лисичанск с так называемой материковой Украиной (имеются в виду оккупированные территории – ред.), перерезаны. Сейчас на данный момент трассы, которые существовали ранее, полностью под нашим контролем", - сказал он.По словам Марочко, "есть ряд проселочных грунтовых дорог, по которым еще пытаются передвигаться военнослужащие Украины".

https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798742762.html

лисичанск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр