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ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/lisichansk-1798919549.html
ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной
ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной - РИА Новости, 29.06.2022
ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной
Основные транспортные артерии, связывающие Лисичанск с так называемой материковой Украиной, перерезаны, ЛНР контролирует все трассы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:26
2022-06-29T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Основные транспортные артерии, связывающие Лисичанск с так называемой материковой Украиной, перерезаны, ЛНР контролирует все трассы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."При проведении специальной военной операции наши подразделения совместно с подразделениями российской армии за истекшие сутки имеют ряд успехов. Основные артерии, связывающий Лисичанск с так называемой материковой Украиной (имеются в виду оккупированные территории – ред.), перерезаны. Сейчас на данный момент трассы, которые существовали ранее, полностью под нашим контролем", - сказал он.По словам Марочко, "есть ряд проселочных грунтовых дорог, по которым еще пытаются передвигаться военнослужащие Украины".
https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798742762.html
лисичанск
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в мире, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
10:26 29.06.2022
 
ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной

Офицер Народной милиции Марочко: ЛНР контролирует трассы, связывающие Лисичанск с Украиной

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск
Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Основные транспортные артерии, связывающие Лисичанск с так называемой материковой Украиной, перерезаны, ЛНР контролирует все трассы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"При проведении специальной военной операции наши подразделения совместно с подразделениями российской армии за истекшие сутки имеют ряд успехов. Основные артерии, связывающий Лисичанск с так называемой материковой Украиной (имеются в виду оккупированные территории – ред.), перерезаны. Сейчас на данный момент трассы, которые существовали ранее, полностью под нашим контролем", - сказал он.
По словам Марочко, "есть ряд проселочных грунтовых дорог, по которым еще пытаются передвигаться военнослужащие Украины".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскУкраинаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ЛНР
 
 
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