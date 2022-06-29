https://ria.ru/20220629/lisichansk-1798919549.html
ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной
ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной - РИА Новости, 29.06.2022
ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной
Основные транспортные артерии, связывающие Лисичанск с так называемой материковой Украиной, перерезаны, ЛНР контролирует все трассы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:26
2022-06-29T10:26
2022-06-29T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 29 июн – РИА Новости. Основные транспортные артерии, связывающие Лисичанск с так называемой материковой Украиной, перерезаны, ЛНР контролирует все трассы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."При проведении специальной военной операции наши подразделения совместно с подразделениями российской армии за истекшие сутки имеют ряд успехов. Основные артерии, связывающий Лисичанск с так называемой материковой Украиной (имеются в виду оккупированные территории – ред.), перерезаны. Сейчас на данный момент трассы, которые существовали ранее, полностью под нашим контролем", - сказал он.По словам Марочко, "есть ряд проселочных грунтовых дорог, по которым еще пытаются передвигаться военнослужащие Украины".
https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798742762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной
Офицер Народной милиции Марочко: ЛНР контролирует трассы, связывающие Лисичанск с Украиной