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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,24 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,24 рубля - РИА Новости, 29.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,24 рубля
Рубль завершил торги среды снижением: курс доллара вырос до 53,24 рубля, а европейской валюты - до 56 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:31
2022-06-29T19:31
2022-06-29T19:31
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рубль завершил торги среды снижением: курс доллара вырос до 53,24 рубля, а европейской валюты - до 56 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 1,44 рубля - до 53,24 рубля, евро - на 1,45 рубля, до 56 рублей.При этом в ходе торгов обе иностранные валюты обновили многолетние минимумы к российской: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро - до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 53,24 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в среду вырос до 53,24 рубля, евро — до 56