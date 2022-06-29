https://ria.ru/20220629/kurs-1799032927.html
Официальный курс доллара на четверг снизился до 51,16 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 51,16 рубля - РИА Новости, 29.06.2022
Официальный курс доллара на четверг снизился до 51,16 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,8119 рубля, до 51,158 рубля, курс евро - на 2,0306 рубля, до 53,858 рубля,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:26
2022-06-29T16:26
2022-06-29T16:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,8119 рубля, до 51,158 рубля, курс евро - на 2,0306 рубля, до 53,858 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), курс рубля, курс доллара
16:26 29.06.2022 (обновлено: 16:27 29.06.2022)
Официальный курс доллара на четверг снизился до 51,16 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 51,16 рубля, евро — до 53,86 рубля