https://ria.ru/20220629/koronavirus-1798948928.html

В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявлены 375 новых случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:50

2022-06-29T11:50

2022-06-29T12:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выявлены 375 новых случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 375, госпитализированы - 115 человек, выздоровел - 241 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 217 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 777 249 случаев коронавируса, выздоровели 2 586 500 человек, умерли - 44 128.

https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии