https://ria.ru/20220629/koronavirus-1798948928.html
В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19
За минувшие сутки в Москве выявлены 375 новых случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:50
2022-06-29T11:50
2022-06-29T12:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выявлены 375 новых случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 375, госпитализированы - 115 человек, выздоровел - 241 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 217 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 777 249 случаев коронавируса, выздоровели 2 586 500 человек, умерли - 44 128.
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
11:50 29.06.2022 (обновлено: 12:00 29.06.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 375 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек