https://ria.ru/20220629/konkurs-1798914276.html

Виктория Абрамченко возглавит жюри конкурса "Экология-дело каждого"

Виктория Абрамченко возглавит жюри конкурса "Экология-дело каждого" - РИА Новости, 29.06.2022

Виктория Абрамченко возглавит жюри конкурса "Экология-дело каждого"

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко возглавит жюри Международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого" и выберет обладателя Гран-при конкурса,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:00

2022-06-29T10:00

2022-06-29T10:00

общество

виктория абрамченко

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко возглавит жюри Международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого" и выберет обладателя Гран-при конкурса, сообщает пресс-центр Премии."Премия "Экология – дело каждого" показала свою актуальность и востребованность у молодежи. Благодаря ей дети получили возможность обращать внимание взрослых на экологические проблемы своего посёлка, города, региона, предлагать решения и воплощать собственные идеи в жизнь. Такая поддержка дарит ребятам уверенность в своих силах и заряжает желанием быть активными и ответственными людьми. В этом году число участников уже достигло рекорда только за три месяца приёма заявок почти 10 тысяч участников из всех регионов России и 17 зарубежных стран. Победит сильнейший, именно он и получит Гран-при конкурса", - отметила Абрамченко, слова которой цитирует пресс-центр.В состав жюри премии 2022 года войдут - руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, российский учёный, ведущий телепрограммы "В мире животных" Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам Романенков. Состав жюри продолжает формироваться."Участники премии вложили немало труда, чтобы показать, какое отношение к природе они хотят видеть. Теперь наша задача сделать так, чтобы их голоса были услышаны. Пусть взрослые, глядя в глаза ребенку, остановятся и сделают осознанный шаг в сторону экологии", - сказала Радионова.По данным пресс-центра, менее чем за три месяца этого года в адрес премии "Экология - дело каждого" поступило рекордное количество заявок - почти 10 тысяч работ от детей и подростков из всех регионов России и 17 зарубежных стран, среди которых: Китай, Южная Корея Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Венесуэла, Великобритания, Германия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и другие.В премии участвуют дети и подростки от 6 до 17 лет в 9 номинациях. Семь из них - индивидуальные и две - командные. В индивидуальном первенстве творческие работы принимаются в номинациях: "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение". Команды смогут побороться за победу в номинациях "Экосемья" и "Экошкола". Подать заявку для участия во втором сезоне проекта можно до 1 октября 2022 года на сайте премии.Итоги конкурса станут известны в ноябре. В каждой номинации будут определены победители, занявшие I, II и III место и один обладатель Гран-при премии, которого выберет председатель жюри – вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Дополнительно будут определены конкурсанты, которые удостоятся специальных призов от жюри. Кроме того, самые активные участники премии получат бесплатную путёвку в выездной экологический лагерь ВДЦ "Орленок". Среди подарков конкурса: смартфоны, планшеты, ноутбуки, путевки на Чёрное море.Международная детско-юношеская премия "Экология — дело каждого" учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 31 марта 2021 года для экологического просвещения, повышения экологической культуры и грамотности молодежи, выявления талантливых участников, развития общественной активности детско-юношеских волонтерских организаций, осуществления экологического просвещения детей и подростков.В первый год существования проекта поступило почти 10 тысяч заявок от детей и подростков из всех регионов России и 28 стран мира

https://ria.ru/20220621/radionova-1796739297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, виктория абрамченко, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология