https://ria.ru/20220629/kaspiy-1799012033.html

Путин рассказал, в чем залог процветания каспийского региона

Путин рассказал, в чем залог процветания каспийского региона - РИА Новости, 29.06.2022

Путин рассказал, в чем залог процветания каспийского региона

Залогом процветания каспийского региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:34

2022-06-29T15:34

2022-06-29T15:36

в мире

владимир путин

каспийское море

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Залогом процветания каспийского региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде в среду."Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей каспийской "пятерки" в политике, в сфере безопасности, в экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки дня. При этом убеждены, что залогом процветания нашего общего региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - сказал Путин.В числе ключевых задач "пятерки" Путин назвал дальнейшее наращивание региональных торговых и инвестиционных связей, углубление промышленной и высокотехнологичной кооперации.

https://ria.ru/20220629/bezopasnost-1799008059.html

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, каспийское море