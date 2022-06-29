https://ria.ru/20220629/kaspiy-1799012033.html
Путин рассказал, в чем залог процветания каспийского региона
Путин рассказал, в чем залог процветания каспийского региона - РИА Новости, 29.06.2022
Путин рассказал, в чем залог процветания каспийского региона
Залогом процветания каспийского региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:34
2022-06-29T15:34
2022-06-29T15:36
в мире
владимир путин
каспийское море
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Залогом процветания каспийского региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде в среду."Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей каспийской "пятерки" в политике, в сфере безопасности, в экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки дня. При этом убеждены, что залогом процветания нашего общего региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - сказал Путин.В числе ключевых задач "пятерки" Путин назвал дальнейшее наращивание региональных торговых и инвестиционных связей, углубление промышленной и высокотехнологичной кооперации.
https://ria.ru/20220629/bezopasnost-1799008059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, каспийское море
15:34 29.06.2022 (обновлено: 15:36 29.06.2022)
Путин рассказал, в чем залог процветания каспийского региона
Путин увидел залог процветания каспийского региона в следовании конвенции о статусе Каспия
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Залогом процветания каспийского региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде в среду.
"Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей каспийской "пятерки" в политике, в сфере безопасности, в экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки дня. При этом убеждены, что залогом процветания нашего общего региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - сказал Путин.
В числе ключевых задач "пятерки" Путин назвал дальнейшее наращивание региональных торговых и инвестиционных связей, углубление промышленной и высокотехнологичной кооперации.