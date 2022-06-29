https://ria.ru/20220629/kadyrov-1798962441.html

Кадыров получил почетную грамоту президента

Кадыров получил почетную грамоту президента - РИА Новости, 29.06.2022

Кадыров получил почетную грамоту президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил почетную грамоту президента РФ за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:33

2022-06-29T12:33

2022-06-29T12:33

общество

северо-кавказский федеральный округ

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

владимир путин

юрий чайка

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ПЯТИГОРСК, 29 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил почетную грамоту президента РФ за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий."Большая честь получить почетную грамоту президента России. Внимание верховного главнокомандующего и его оценка деятельности всегда вдохновляют и воодушевляют", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".По информации полпредства в Северо-Кавказском федеральном округе, почетную грамоту за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий вручил полпред в округе Юрий Чайка.

https://ria.ru/20220628/kadyrov-1798696850.html

северо-кавказский федеральный округ

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Ольга Фомченкова

общество, северо-кавказский федеральный округ, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), владимир путин, юрий чайка