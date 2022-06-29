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Кадыров получил почетную грамоту президента - РИА Новости, 29.06.2022
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Кадыров получил почетную грамоту президента
Кадыров получил почетную грамоту президента - РИА Новости, 29.06.2022
Кадыров получил почетную грамоту президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил почетную грамоту президента РФ за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:33
2022-06-29T12:33
общество
северо-кавказский федеральный округ
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
владимир путин
юрий чайка
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ПЯТИГОРСК, 29 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил почетную грамоту президента РФ за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий."Большая честь получить почетную грамоту президента России. Внимание верховного главнокомандующего и его оценка деятельности всегда вдохновляют и воодушевляют", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".По информации полпредства в Северо-Кавказском федеральном округе, почетную грамоту за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий вручил полпред в округе Юрий Чайка.
https://ria.ru/20220628/kadyrov-1798696850.html
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общество, северо-кавказский федеральный округ, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), владимир путин, юрий чайка
12:33 29.06.2022
 
Кадыров получил почетную грамоту президента

Кадыров получил почетную грамоту президента за вклад в проведение значимых мероприятий

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил почетную грамоту президента РФ за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий.
"Большая честь получить почетную грамоту президента России. Внимание верховного главнокомандующего и его оценка деятельности всегда вдохновляют и воодушевляют", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
По информации полпредства в Северо-Кавказском федеральном округе, почетную грамоту за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий вручил полпред в округе Юрий Чайка.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время награждения орденом За заслуги перед стоматологией - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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ОбществоСеверо-Кавказский Федеральный округРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Владимир ПутинЮрий Чайка
 
 
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