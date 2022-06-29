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Премьер Израиля сообщил, что не будет участвовать в следующих выборах - РИА Новости, 29.06.2022
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Премьер Израиля сообщил, что не будет участвовать в следующих выборах
Премьер Израиля сообщил, что не будет участвовать в следующих выборах - РИА Новости, 29.06.2022
Премьер Израиля сообщил, что не будет участвовать в следующих выборах
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил однопартийцам, что не будет участвовать в следующих выборах, говорится в заявлении, распространённом... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:43
2022-06-29T19:55
в мире
израиль
нафтали беннет
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
кнессет израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил однопартийцам, что не будет участвовать в следующих выборах, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой."Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил членам правой фракции о своем намерении не баллотироваться на следующих выборах. Премьер-министр Нафтали Беннет останется в должности сменного премьер-министра", - говорится в сообщении.Неделей ранее законопроект о роспуске Кнессета был одобрен в предварительном чтении.Ранее стало известно, что Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид решили, что законопроект о роспуске Кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения Кнессетом, в случае его утверждения ротация будет осуществляться в "упорядоченном порядке", то есть на время переходного периода Лапид станет главой правительства. Возможна дата выборов в Кнессет - 25 октября.В июне прошлого года лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
https://ria.ru/20220620/knesset-1796848129.html
https://ria.ru/20220622/krizis-1797034537.html
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в мире, израиль, нафтали беннет, яир лапид (министр иностранных дел израиля), кнессет израиля
19:43 29.06.2022 (обновлено: 19:55 29.06.2022)
 
Премьер Израиля сообщил, что не будет участвовать в следующих выборах

Премьер Израиля Беннет сообщил однопартийцам, что не будет участвовать в следующих выборах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил однопартийцам, что не будет участвовать в следующих выборах, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой.
"Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил членам правой фракции о своем намерении не баллотироваться на следующих выборах. Премьер-министр Нафтали Беннет останется в должности сменного премьер-министра", - говорится в сообщении.
Кнессет - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 19:09
Премьер и глава МИД Израиля поддержат законопроект о роспуске парламента
Неделей ранее законопроект о роспуске Кнессета был одобрен в предварительном чтении.
Ранее стало известно, что Беннет и глава МИД, премьер по ротации Яир Лапид решили, что законопроект о роспуске Кнессета будет представлен на следующей неделе для одобрения Кнессетом, в случае его утверждения ротация будет осуществляться в "упорядоченном порядке", то есть на время переходного периода Лапид станет главой правительства. Возможна дата выборов в Кнессет - 25 октября.
В июне прошлого года лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.
Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.
Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.
Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Политический кризис в Израиле (2019-2022)
 
В миреИзраильНафтали БеннетЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Кнессет Израиля
 
 
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