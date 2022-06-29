https://ria.ru/20220629/gruziya-1799135339.html

Премьер Грузии обсудил евроинтеграцию с президентом Франции

Премьер Грузии обсудил евроинтеграцию с президентом Франции - РИА Новости, 29.06.2022

Премьер Грузии обсудил евроинтеграцию с президентом Франции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в Мадрид в рамках проходящего саммита НАТО встретился с председателем Европейского совета Шарлем... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:32

2022-06-29T23:32

2022-06-29T23:32

в мире

шарль мишель

эммануэль макрон

грузия

мадрид

брюссель

европейский совет

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в Мадрид в рамках проходящего саммита НАТО встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства."Премьер Грузии встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. На встрече, состоявшейся в рамках визита премьер-министра в Мадрид, особое внимание было уделено обсуждению европейской перспективы Грузии. Премьер-министр отметил, что предоставление Грузии европейской перспективы было историческим решением. При этом Европейский совет и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии - в ЕС", - сказано в заявлении и добавлено, что грузинский премьер пообещал активно работать по выполнению рекомендаций Еврокомиссии с целью получения статуса кандидата.Вопросы евроинтеграции Грузии и существующие вызовы, а также двусторонние отношения были обсуждены на встрече Гарибашвили и Макрона."У меня была очень хорошая встреча с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Я благодарен моему историческому партнеру за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В ходе встречи мы обсудили пути укрепления региональной безопасности в свете существующих вызовов. Надеюсь на углубление многолетнего партнерства между нашими странами", - написал премьер-министр в Twitter.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты.

https://ria.ru/20220629/nato-1799017739.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/gruziya-1798390380.html

грузия

мадрид

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в мире, шарль мишель, эммануэль макрон, грузия, мадрид, брюссель, европейский совет, евросоюз, еврокомиссия