Премьер Грузии обсудил евроинтеграцию с президентом Франции
Премьер Грузии Гарибашвили обсудил евроинтеграцию с главой Евросовета и Макроном
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе визита в Мадрид в рамках проходящего саммита НАТО встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.
"Премьер Грузии встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. На встрече, состоявшейся в рамках визита премьер-министра в Мадрид, особое внимание было уделено обсуждению европейской перспективы Грузии. Премьер-министр отметил, что предоставление Грузии европейской перспективы было историческим решением. При этом Европейский совет и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии - в ЕС", - сказано в заявлении и добавлено, что грузинский премьер пообещал активно работать по выполнению рекомендаций Еврокомиссии с целью получения статуса кандидата.
Вопросы евроинтеграции Грузии и существующие вызовы, а также двусторонние отношения были обсуждены на встрече Гарибашвили и Макрона.
"У меня была очень хорошая встреча с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Я благодарен моему историческому партнеру за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В ходе встречи мы обсудили пути укрепления региональной безопасности в свете существующих вызовов. Надеюсь на углубление многолетнего партнерства между нашими странами", - написал премьер-министр в Twitter.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты.