https://ria.ru/20220629/gaz-1798934473.html

В ФНЭБ прокомментировали инициативу G7 о предельных ценах на газ из России

В ФНЭБ прокомментировали инициативу G7 о предельных ценах на газ из России - РИА Новости, 29.06.2022

В ФНЭБ прокомментировали инициативу G7 о предельных ценах на газ из России

Предложенное лидерами G7 введение предельных цен на российский газ нарушает контракты и является скрытой формой эмбарго, поделился мнением с РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:16

2022-06-29T11:16

2022-06-29T11:16

экономика

россия

европа

g7

евросоюз

фонд национальной энергетической безопасности

алексей гривач

санкции

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Предложенное лидерами G7 введение предельных цен на российский газ нарушает контракты и является скрытой формой эмбарго, поделился мнением с РИА Новости заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Лидеры стран "Большой семёрки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо"."Это будет нарушением контрактов и скрытой формой введения эмбарго, которого многие в ЕС хотели бы избежать", - считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. При этом сложно сказать, добавляет Гривач, дойдут ли Евросоюз с международными партнёрами до таких действий."Мне кажется, это крик отчаяния, поскольку все предыдущие действия вели к увеличению доходов России от экспорта здесь и сейчас с одновременным усилением энергетического и экономического кризиса в Европе и других странах семёрки", - отмечает он.Однако точно можно предсказать реакцию российских властей - нарушение условий оплаты приведёт к приостановке поставок газа нарушителям, уверен собеседник агентства.Он пояснил, что цена газа по большинству контрактов с европейскими импортёрами привязана к спотовым индексам в Европе. Соответственно, рост цен на спотовом рынке ведёт к росту цен на импортный газ, в том числе из России. Однако размер ограничителя - уровень потолка цен на газ - особого значения не имеет, считает Гривач. "Проще отменить спотовое ценообразование на рынке для всех. Но это, вероятно, приведёт к хаосу", - отмечает он.Самое эффективное решение энергетического кризиса - вернуться к конструктивному взаимодействию с основным поставщиком, заключил аналитик.

https://ria.ru/20220627/es-1798461502.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, g7, евросоюз, фонд национальной энергетической безопасности, алексей гривач, санкции, природный газ