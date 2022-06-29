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Петербургский международный юридический форум

Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 29.06.2022

Петербургский международный юридический форум

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) – крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T01:52

2022-06-29T01:52

2022-06-29T01:52

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петербургский юридический форум

санкт-петербург

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Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) – крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.Форум проводится Министерством юстиции Российской Федерации и Фондом Росконгресс.Ключевая цель форума – продвижение идей модернизации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений, в том числе улучшение взаимодействия правовых систем и выработка единых подходов к решению правовых вопросов в современном мире, модернизация российского и международного права с учетом лучшего опыта для защиты прав и интересов всех субъектов правовых отношений, содействие развитию современной юридической науки и юридического образования в России и в мире, развитие цифровых технологий в области права, государственного управления и экономики. Первый Петербургский международный юридический форум прошел 19-21 мая 2011 года.В нем приняли участие более 700 гостей из 35 стран. На пленарном заседании "Право – инструмент инновационного и безопасного развития глобального мира" выступил президент РФ (2008-2012) Дмитрий Медведев. В ходе форума обсуждались наиболее актуальные проблемы российского и международного права, вопросы взаимодействия национальных и надгосударственных институтов, важнейшие аспекты развития права и экономики в современном мире.Второй ПМЮФ был проведен с 16 по 19 мая 2012 года. В нем приняли участие делегаты из 51 страны. В рамках форума были организованы пленарное заседание "Правовая политика в XXI веке: новые вызовы права в глобальном мире", 39 круглых столов на юридические темы и т.д. Форум стал площадкой для подписания целого ряда соглашений, направленных на сотрудничество в правовой сфере России и других стран, среди которых Польша, Нидерланды, Украина, Исландия и т.д.Третий Петербургский международный юридический форум прошел с 15 по 18 мая 2013 года и собрал 2,5 тысячи участников. Было проведено пленарное заседание на тему "Конкуренция и сотрудничество правовых систем: роль права в обеспечении развития общества, государства и экономики", а также многочисленные круглые столы, дискуссии, встречи, обмен мнениями. В рамках деловой программы форума делегаты обсудили широкий спектр правовых вопросов, связанных с практикой корпоративного права, финансов, инвестиций, торговли, конкуренции, судебной и арбитражной практики, ресурсов и энергетики, телекоммуникаций, инноваций, интеллектуальной собственности, а также общие стандарты юридической профессии. Был подписан ряд международных договоров и программ сотрудничества. Четвертый Петербургский международный юридический форум прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2014 года. Было проведено пленарное заседание "Идея верховенства права в юридических системах государств: итоги и будущее" при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В работе форума приняли участие более 3,2 тысячи человек, 54 делегации, представители 79 стран из США, Европы, БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Мероприятия на площадке форума освещали 424 представителя СМИ из России и зарубежных стран. Пятый ПМЮФ состоялся 27-30 мая 2015 года. В юбилейном форуме приняли участие свыше трех тысяч делегатов из более 80 стран мира. В ходе форума состоялось более 70 мероприятий, в том числе пленарное заседание на тему "Миссия права в эпоху перемен". Участие в мероприятиях Форума приняли руководители и заместители руководителей международных организаций, в числе которых ООН, ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли), ГКМЧП (Гаагская конференция по международному частному праву), ЮНИДРУА (Международный институт унификации частного права), Европейская комиссия по эффективности правосудия, Европейский суд по правам человека, Региональная делегация МККК, Суд Евразийского экономического союза, Евразийская экономическая комиссия.Шестой Петербургский международный юридический форум был проведен с 18 по 21 мая 2016 года. В нем приняли участие около 3,5 тысяч человек из более 70 стран мира. Мероприятие посетила 71 официальная делегация, почетными гостями стали восемь министров юстиции и 12 заместителей министра. Деловая программа включала более 70 мероприятий, пленарное заседание прошло на тему "Доверие к праву – путь глобальных кризисов". В рамках форума обсудили двадцатилетнее членство РФ в Совете Европы, особенности существования в рамках положений конвенций СЕ и перспективы дальнейшего взаимодействия. Дискуссия прошла в онлайн-формате в рамках проекта Legal Forum Live. На связь с Петербургом посредством телемоста вышли специалисты из других городов России. Седьмой Петербургский международный юридический форум состоялся 16-20 мая 2017 года. Гостями мероприятия стали свыше трех тысяч участников из 79 стран мира, 79 иностранных официальных делегаций. В рамках деловой программы форума состоялось 111 мероприятий. На дискуссионных сессиях выступили более 500 спикеров, 40% из них – иностранцы, 60% – представители России.Пленарное заседание состоялось на тему "Право в глобальном контексте". Впервые в рамках форума был проведен Международный форум по банкротству. В юридическом марафоне дискуссий приняли участие представители более 50 стран – юристы, специалисты банковского сообщества, представители законодательной и исполнительной власти, представители международных организаций. Эксперты обсудили совершенствование законодательства о несостоятельности и его влияние на инвестиционный климат государства, правовые пути регулирования финансового кризиса и другие актуальные проблемы в сфере банкротства.Восьмой Петербургский международный юридический форум прошел 15-19 мая 2018 года. Он объединил свыше 4,5 тысяч участников из 90 стран мира. Программа форума предусматривала проведение более 100 деловых мероприятий: дискуссий, лекций, презентаций и сателлитных мероприятий по 11 основным правовым направлениям. Среди участников форума – представители государственных органов, структур и ведомств, политики, экономисты, деятели культуры и руководители крупнейших юридических фирм России и зарубежья. Девятый Петербургский международный юридический форум прошел с 14 по 18 мая 2019 года. В нем приняли участие представители 95 стран, число гостей впервые превысило пять тысяч, деловая программа включала более 120 официальных мероприятий. На ПМЮФ были представлены такие авторитетные организации, как Гаагская конференция по международному частному праву, ЮНСИТРАЛ, Европейский Суд по правам человека, Директорат Совета Европы по правам человека, Управление по правам человека ООН, ВОИС. В рамках форума прошла презентация Процессуального кодекса контрольно-надзорной деятельности. В 2020 году Петербургский международный юридический форум "9 1/2: Законы коронавируса" прошел 10-12 апреля в режиме видеосвязи и был посвящен актуальным юридическим вопросам развития экономики, общества и государства в условиях пандемии.В пленарном заседании форума приняли участие заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, министр внутренних дел и министр юстиции Республики Сингапур К Шанмугам, министр юстиции Китайской Народной Республики Фу Чжэнхуа и специалисты по международному праву. В 2021 году Петербургский международный юридический форум прошел 18-22 мая в онлайн-формате. В форуме приняли участие более 400 российских и зарубежных экспертов, государственных деятелей и представителей крупного бизнеса. Деловая программа форума состояла из 11 тематических треков. На пленарном заседании форума "Девять и три четверти: Вакцинация правом" выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. В нем также приняли участие заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, министр юстиции Китайской Народной Республики Тан Ицзюнь, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс, секретарь комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли Анна Жубан-Бре, председатель Международного арбитражного центра Сингапура Гэри Борн.В 2022 году десятый Петербургский международный юридический форум пройдет с 29 июня по 1 июля в очном формате. Особое внимание на мероприятии будет уделено вопросам правовой защиты бизнеса, которым посвящен отдельный блок деловой программы – "Право, бизнес, санкции". В рамках блока будут подняты вопросы антисанкционной политики и поиска правовых инструментов обеспечения экономического роста в условиях внешних ограничений, защиты прав потребителей финансовых услуг в условиях санкционного давления и многое другое. Всего деловая программа форума охватит восемь тематических направлений, в каждом из которых эксперты обсудят важнейшие и наиболее актуальные вопросы права, тренды в развитии законодательства и правоприменительной практики. При поддержке Фонда "Петербургский международный юридический форум" проходит конкурс научных работ, посвященных вопросам международного публичного права, на соискание премии "Международное право в XXI веке". В 2017 году министерством юстиции РФ и оргкомитетом форума также была учреждена юридическая премия в области частного права. Номинировать работы на премию могут лучшие университеты мира, выбранные на основе авторитетных академических рейтингов. В 2019 году лауреатом премии стал заместитель директора Института европейского и сравнительного права Оксфордского университета, доктор философии Джеремайс Прассл, автор книги "Люди как услуга" (Humans As a Service). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, совет европы, россия, оон, фонд "росконгресс", петербургский международный юридический форум, петербургский юридический форум, санкт-петербург