https://ria.ru/20220629/festival-1799106524.html

Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным

Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным - РИА Новости, 29.06.2022

Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным

Молодежный фестиваль "ТриЧетыре", который прошел с успехом в Волгограде 25 июня, станет ежегодным, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:52

2022-06-29T19:52

2022-06-29T19:58

волгоградская область

общество

андрей бочаров

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Молодежный фестиваль "ТриЧетыре", который прошел с успехом в Волгограде 25 июня, станет ежегодным, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду встретился с организаторами, участниками и победителями молодежного фестиваля "ТриЧетыре" на борту прогулочного судна. Во время экскурсии по Волге, которую провел губернатор, были подведены итоги прошедшего 25 июня мероприятия. Фестиваль, по информации администрации, собрал более 240 тысяч человек, работали 20 тематических площадок, а также состоялся большой гала-концерт с участием местных и российских артистов.Отмечается, что губернатор в связи с тем, что фестиваль "ТриЧетыре" собрал такое большое количество человек, предложил на будущий год сделать его дольше и расширить территорию проведения.

https://ria.ru/20220629/festival-1799028735.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, андрей бочаров, волгоградская область