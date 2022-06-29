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Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным - РИА Новости, 29.06.2022
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Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным
Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным - РИА Новости, 29.06.2022
Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным
Молодежный фестиваль "ТриЧетыре", который прошел с успехом в Волгограде 25 июня, станет ежегодным, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:52
2022-06-29T19:58
волгоградская область
общество
андрей бочаров
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Молодежный фестиваль "ТриЧетыре", который прошел с успехом в Волгограде 25 июня, станет ежегодным, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду встретился с организаторами, участниками и победителями молодежного фестиваля "ТриЧетыре" на борту прогулочного судна. Во время экскурсии по Волге, которую провел губернатор, были подведены итоги прошедшего 25 июня мероприятия. Фестиваль, по информации администрации, собрал более 240 тысяч человек, работали 20 тематических площадок, а также состоялся большой гала-концерт с участием местных и российских артистов.Отмечается, что губернатор в связи с тем, что фестиваль "ТриЧетыре" собрал такое большое количество человек, предложил на будущий год сделать его дольше и расширить территорию проведения.
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общество, андрей бочаров, волгоградская область
19:52 29.06.2022 (обновлено: 19:58 29.06.2022)
 
Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным

Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУлицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста
Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Молодежный фестиваль "ТриЧетыре", который прошел с успехом в Волгограде 25 июня, станет ежегодным, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду встретился с организаторами, участниками и победителями молодежного фестиваля "ТриЧетыре" на борту прогулочного судна. Во время экскурсии по Волге, которую провел губернатор, были подведены итоги прошедшего 25 июня мероприятия. Фестиваль, по информации администрации, собрал более 240 тысяч человек, работали 20 тематических площадок, а также состоялся большой гала-концерт с участием местных и российских артистов.
"Первый блин получился не комом. "…" В Волгоградской области мы вводим новую традицию по проведению ежегодного молодёжного фестиваля. С одним условием — в подготовке и проведении непосредственно будут принимать участие молодёжь и студенты", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что губернатор в связи с тем, что фестиваль "ТриЧетыре" собрал такое большое количество человек, предложил на будущий год сделать его дольше и расширить территорию проведения.
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