19:52 29.06.2022 (обновлено: 19:58 29.06.2022)
Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным
Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУлицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста
Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Молодежный фестиваль "ТриЧетыре", который прошел с успехом в Волгограде 25 июня, станет ежегодным, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду встретился с организаторами, участниками и победителями молодежного фестиваля "ТриЧетыре" на борту прогулочного судна. Во время экскурсии по Волге, которую провел губернатор, были подведены итоги прошедшего 25 июня мероприятия. Фестиваль, по информации администрации, собрал более 240 тысяч человек, работали 20 тематических площадок, а также состоялся большой гала-концерт с участием местных и российских артистов.
"Первый блин получился не комом. "…" В Волгоградской области мы вводим новую традицию по проведению ежегодного молодёжного фестиваля. С одним условием — в подготовке и проведении непосредственно будут принимать участие молодёжь и студенты", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что губернатор в связи с тем, что фестиваль "ТриЧетыре" собрал такое большое количество человек, предложил на будущий год сделать его дольше и расширить территорию проведения.