https://ria.ru/20220629/festival-1799062073.html

Платоновский фестиваль искусств в Воронеже в этом году не состоится

Платоновский фестиваль искусств в Воронеже в этом году не состоится - РИА Новости, 29.06.2022

Платоновский фестиваль искусств в Воронеже в этом году не состоится

Международный Платоновский фестиваль искусств в Воронеже в этом году не состоится, рассказала журналистам дирекция смотра. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:06

2022-06-29T18:06

2022-06-29T18:06

культура

андрей платонов

воронеж

воронежская область

аргентина

новости культуры

искусство

международный платоновский фестиваль искусств

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ВОРОНЕЖ, 29 июн — РИА Новости. Международный Платоновский фестиваль искусств в Воронеже в этом году не состоится, рассказала журналистам дирекция смотра."Такое решение приняли учредители. Проведение столь масштабного события в текущих условиях не представляется возможным", — говорится в сообщении.По словам исполняющего обязанности директора фестиваля Ильи Скрипникова, в этом году "форум отменен, но команда Платоновского продолжает свою работу"."Встреча с воронежской публикой обязательно состоится в будущем... Мы надеемся на понимание и вашу поддержку. До встречи на XII международном Платоновском фестивале в 2023", — говорит Скрипников.Правительство Воронежской области заявило, что решение о переносе фестиваля на следующий год принято "в целях сохранения международного статуса, насыщенности программы и высокого уровня организации". "Это время позволит более тщательно проработать программу фестиваля, включив в нее ярчайшие события и имена современной российской и мировой культуры", — поясняют областные власти.В апреле было объявлено о переносе фестиваля с июня на более поздний срок. Планировалось, что мероприятие пройдет в сентябре. В Воронеж должны были приехать артисты из Аргентины, Армении, Белоруссии, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана, ЮАР.Международный Платоновский фестиваль искусств проводился с 2011 года. На него приезжали известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Смотр назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899 — 1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".

https://ria.ru/20220628/tarkovskiy-1798793885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

андрей платонов, воронеж, воронежская область, аргентина, новости культуры, искусство, международный платоновский фестиваль искусств, театр, литература, музыка