https://ria.ru/20220629/festival-1799028735.html

Путин предложил лидерам каспийских стран создать фестиваль ковроткачества

Путин предложил лидерам каспийских стран создать фестиваль ковроткачества - РИА Новости, 29.06.2022

Путин предложил лидерам каспийских стран создать фестиваль ковроткачества

Президент РФ Владимир Путин на Каспийском саммите предложил лидерам "пятерки" дать министерствам культуры поручения по организации передвижной выставки или... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:13

2022-06-29T16:13

2022-06-29T16:13

россия

астраханская область

каспийское море

владимир путин

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Каспийском саммите предложил лидерам "пятерки" дать министерствам культуры поручения по организации передвижной выставки или фестиваля шедевров ковроткачества, по словам российского лидера, такое мероприятие в пилотном режиме могло бы пройти во всем каспийском регионе.Также президент РФ назвал полезной идеей предложение Союза кинематографистов России об организации каспийского кинофорума. Кроме того, он предложил активизировать развитие регионального туризма, который будет способствовать сближению народов стран "пятерки"."К примеру, в Астраханской области в будущем году будет сдан в эксплуатацию первый на Каспии большой круизный лайнер. Запуск тематических круизов по Каспийскому морю даст возможность лучше познакомиться с богатыми историческими традициями, наследием прикаспийских государств", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220629/tokaev-1799023928.html

россия

астраханская область

каспийское море

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Евгения Нефедова

россия, астраханская область, каспийское море, владимир путин