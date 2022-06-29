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Путин предложил лидерам каспийских стран создать фестиваль ковроткачества - РИА Новости, 29.06.2022
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Путин предложил лидерам каспийских стран создать фестиваль ковроткачества
Путин предложил лидерам каспийских стран создать фестиваль ковроткачества - РИА Новости, 29.06.2022
Путин предложил лидерам каспийских стран создать фестиваль ковроткачества
Президент РФ Владимир Путин на Каспийском саммите предложил лидерам "пятерки" дать министерствам культуры поручения по организации передвижной выставки или... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:13
2022-06-29T16:13
россия
астраханская область
каспийское море
владимир путин
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Каспийском саммите предложил лидерам "пятерки" дать министерствам культуры поручения по организации передвижной выставки или фестиваля шедевров ковроткачества, по словам российского лидера, такое мероприятие в пилотном режиме могло бы пройти во всем каспийском регионе.Также президент РФ назвал полезной идеей предложение Союза кинематографистов России об организации каспийского кинофорума. Кроме того, он предложил активизировать развитие регионального туризма, который будет способствовать сближению народов стран "пятерки"."К примеру, в Астраханской области в будущем году будет сдан в эксплуатацию первый на Каспии большой круизный лайнер. Запуск тематических круизов по Каспийскому морю даст возможность лучше познакомиться с богатыми историческими традициями, наследием прикаспийских государств", - подчеркнул Путин.
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россия, астраханская область, каспийское море, владимир путин
16:13 29.06.2022
 
Путин предложил лидерам каспийских стран создать фестиваль ковроткачества

Путин предложил лидерам каспийских государств организовать фестиваль ковроткачества

© РИА Новости / Михаил АлаеддинИзготовление ковров
Изготовление ковров - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Изготовление ковров. Архивное фото
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Каспийском саммите предложил лидерам "пятерки" дать министерствам культуры поручения по организации передвижной выставки или фестиваля шедевров ковроткачества, по словам российского лидера, такое мероприятие в пилотном режиме могло бы пройти во всем каспийском регионе.
"Самого пристального внимания требуют вопросы укрепления культурных, образовательных, спортивных, туристических и молодежных обменов между государствами "пятерки". В частности, предлагаем дать поручения министерствам культуры в качестве пилотного проекта… собрать воедино шедевры ковроткачества, которыми гордятся все наши страны, и провести их в виде передвижной выставки или фестиваля по всему региону", - сказал Путин.
Также президент РФ назвал полезной идеей предложение Союза кинематографистов России об организации каспийского кинофорума. Кроме того, он предложил активизировать развитие регионального туризма, который будет способствовать сближению народов стран "пятерки".
"К примеру, в Астраханской области в будущем году будет сдан в эксплуатацию первый на Каспии большой круизный лайнер. Запуск тематических круизов по Каспийскому морю даст возможность лучше познакомиться с богатыми историческими традициями, наследием прикаспийских государств", - подчеркнул Путин.
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