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В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне" - РИА Новости, 29.06.2022
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Культура
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В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне"
В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне" - РИА Новости, 29.06.2022
В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне"
В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:12
2022-06-29T10:12
культура
новости культуры
санкт-петербург
фаберже
выставки
музеи
екатеринбург
урал
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне", сообщает пресс-служба. В экспозиции работы современных мастеров двух крупнейших предприятий Екатеринбурга, работающих над созданием художественных произведений из цветного камня: "Камнерезного дома Алексея Антонова" и студии "Святогор". Представленные – часть коллекции Фонда семьи Шмотьевых."Русский эпос в камне" показывает, как художники-камнерезы переосмысливают сюжеты и героев русской истории и фольклора, а также демонстрирует преемственность многовековой традиции и развитие отдельных художественных приемов камнерезного искусства", – говорит Людмила Будрина, куратор выставки, заместитель директора по проектам в сфере культуры Фонда семьи Шмотьевых.Большая часть произведений выполнена в технике объемной мозаики. Этот способ заключается в создании фигур и многофигурных композиций из отдельных фрагментов. Каждая деталь выполнена из тщательно подобранного по цвету и рисунку камня и аккуратно подогнана к другой, говорится в пресс-релизе.Выставка "Русский эпос в камне" продлится до 29 сентября 2022 года.
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новости культуры, санкт-петербург, фаберже, выставки, музеи, екатеринбург, урал, искусство, куда сходить , что посмотреть
10:12 29.06.2022
 
В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне"

В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне" с работами уральских мастеров

© Фото : Фонд семьи ШмотьевыхИлья Муромец и Соловей-разбойник
Илья Муромец и Соловей-разбойник - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне", сообщает пресс-служба.
В экспозиции работы современных мастеров двух крупнейших предприятий Екатеринбурга, работающих над созданием художественных произведений из цветного камня: "Камнерезного дома Алексея Антонова" и студии "Святогор". Представленные – часть коллекции Фонда семьи Шмотьевых.
© Фото : Фонд семьи ШмотьевыхКочевники
Кочевники
1 из 5
Кочевники
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
© Фото : фонд семьи ШмотьевыхДобрыня Никитич и Змей Горыныч (фрагмент)
Добрыня Никитич и Змей Горыныч (фрагмент)
2 из 5
Добрыня Никитич и Змей Горыныч (фрагмент)
© Фото : фонд семьи Шмотьевых
© Фото : фонд семьи ШмотьевыхИлья Муромец (фрагмент). Долерит, белорусский кремень, агат, арагонит, яшма, халцедон, окаменелое дерево, металл
Илья Муромец (фрагмент). Долерит, белорусский кремень, агат, арагонит, яшма, халцедон, окаменелое дерево, металл
3 из 5
Илья Муромец (фрагмент). Долерит, белорусский кремень, агат, арагонит, яшма, халцедон, окаменелое дерево, металл
© Фото : фонд семьи Шмотьевых
© Фото : Фонд семьи ШмотьевыхВоевода
Воевода
4 из 5
Воевода
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
© Фото : Фонд семьи ШмотьевыхЧингисхан (фрагмент)
Чингисхан (фрагмент)
5 из 5
Чингисхан (фрагмент)
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
1 из 5
Кочевники
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
2 из 5
Добрыня Никитич и Змей Горыныч (фрагмент)
© Фото : фонд семьи Шмотьевых
3 из 5
Илья Муромец (фрагмент). Долерит, белорусский кремень, агат, арагонит, яшма, халцедон, окаменелое дерево, металл
© Фото : фонд семьи Шмотьевых
4 из 5
Воевода
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
5 из 5
Чингисхан (фрагмент)
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
"Русский эпос в камне" показывает, как художники-камнерезы переосмысливают сюжеты и героев русской истории и фольклора, а также демонстрирует преемственность многовековой традиции и развитие отдельных художественных приемов камнерезного искусства", – говорит Людмила Будрина, куратор выставки, заместитель директора по проектам в сфере культуры Фонда семьи Шмотьевых.
Большая часть произведений выполнена в технике объемной мозаики. Этот способ заключается в создании фигур и многофигурных композиций из отдельных фрагментов. Каждая деталь выполнена из тщательно подобранного по цвету и рисунку камня и аккуратно подогнана к другой, говорится в пресс-релизе.
© Фото : Фонд семьи ШмотьевыхДевушка с хворостом
Девушка с хворостом
1 из 5
Девушка с хворостом
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
© Фото : фонд семьи ШмотьевыхИлья Муромец (фрагмент). Долерит, белорусский кремень, агат, арагонит, яшма, халцедон, окаменелое дерево, металл
Илья Муромец (фрагмент). Долерит, белорусский кремень, агат, арагонит, яшма, халцедон, окаменелое дерево, металл
2 из 5
Илья Муромец (фрагмент). Долерит, белорусский кремень, агат, арагонит, яшма, халцедон, окаменелое дерево, металл
© Фото : фонд семьи Шмотьевых
© Фото : Фонд семьи ШмотьевыхСаночки
Саночки
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Саночки
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
© Фото : музей Уральского техникума "Рифей""Урал кует победу". Яшма, долерит, поделочные камни, металл
Урал кует победу. Яшма, долерит, поделочные камни, металл
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"Урал кует победу". Яшма, долерит, поделочные камни, металл
© Фото : музей Уральского техникума "Рифей"
© Фото : Фонд семьи ШмотьевыхЦаревна Лебедь
Царевна Лебедь
5 из 5
Царевна Лебедь
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
1 из 5
Девушка с хворостом
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
2 из 5
Илья Муромец (фрагмент). Долерит, белорусский кремень, агат, арагонит, яшма, халцедон, окаменелое дерево, металл
© Фото : фонд семьи Шмотьевых
3 из 5
Саночки
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
4 из 5
"Урал кует победу". Яшма, долерит, поделочные камни, металл
© Фото : музей Уральского техникума "Рифей"
5 из 5
Царевна Лебедь
© Фото : Фонд семьи Шмотьевых
Выставка "Русский эпос в камне" продлится до 29 сентября 2022 года.
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