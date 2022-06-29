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В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне"

В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне" - РИА Новости, 29.06.2022

В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне"

В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:12

2022-06-29T10:12

2022-06-29T10:12

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Музее Фаберже открылась выставка "Русский эпос в камне", сообщает пресс-служба. В экспозиции работы современных мастеров двух крупнейших предприятий Екатеринбурга, работающих над созданием художественных произведений из цветного камня: "Камнерезного дома Алексея Антонова" и студии "Святогор". Представленные – часть коллекции Фонда семьи Шмотьевых."Русский эпос в камне" показывает, как художники-камнерезы переосмысливают сюжеты и героев русской истории и фольклора, а также демонстрирует преемственность многовековой традиции и развитие отдельных художественных приемов камнерезного искусства", – говорит Людмила Будрина, куратор выставки, заместитель директора по проектам в сфере культуры Фонда семьи Шмотьевых.Большая часть произведений выполнена в технике объемной мозаики. Этот способ заключается в создании фигур и многофигурных композиций из отдельных фрагментов. Каждая деталь выполнена из тщательно подобранного по цвету и рисунку камня и аккуратно подогнана к другой, говорится в пресс-релизе.Выставка "Русский эпос в камне" продлится до 29 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220620/chekrygin-1796202351.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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