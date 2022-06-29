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Володин назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе - РИА Новости, 29.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Володин назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе
Володин назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе - РИА Новости, 29.06.2022
Володин назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе, которые могут привести к ослаблению евро и возврату... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T08:43
2022-06-29T08:43
специальная военная операция на украине
экономика
евросоюз
вячеслав володин
сша
госдума рф
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе, которые могут привести к ослаблению евро и возврату к национальным валютам."Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам", - говорится в сообщении.Он добавил, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. "Поэтому наша национальная валюта укрепляется", - уточнил Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что "(президент США Джо - ред.) Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55".Володин отметил, что ситуация с евро другая: Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера."Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые ещё семь лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже", - добавил Володин.Спикер Госдумы отметил, что США не спешат на помощь европейским странам, им эта ситуация выгодна. Кроме того, слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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экономика, евросоюз, вячеслав володин, сша, госдума рф, россия
08:43 29.06.2022
 
Володин назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе

Володин: ЕС привык жить в долг, а США не спешат ему помогать, им выгодно ослабление евро

© Fotolia / VRD Знак евро перед зданием европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне
Знак евро перед зданием европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Fotolia / VRD
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе, которые могут привести к ослаблению евро и возврату к национальным валютам.
"Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам", - говорится в сообщении.
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Он добавил, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. "Поэтому наша национальная валюта укрепляется", - уточнил Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что "(президент США Джо - ред.) Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55".
Володин отметил, что ситуация с евро другая: Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера.
"Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые ещё семь лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже", - добавил Володин.
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