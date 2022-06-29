Володин назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе
Володин: ЕС привык жить в долг, а США не спешат ему помогать, им выгодно ослабление евро
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе, которые могут привести к ослаблению евро и возврату к национальным валютам.
"Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам", - говорится в сообщении.
25 июня, 08:35Эксперты рассказали, что делать с "токсичной" валютой
Он добавил, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. "Поэтому наша национальная валюта укрепляется", - уточнил Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что "(президент США Джо - ред.) Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55".
Володин отметил, что ситуация с евро другая: Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера.
"Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые ещё семь лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже", - добавил Володин.
Спикер Госдумы отметил, что США не спешат на помощь европейским странам, им эта ситуация выгодна. Кроме того, слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.