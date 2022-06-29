https://ria.ru/20220629/evrosoyuz-1798902962.html

Володин назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе

Володин назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе - РИА Новости, 29.06.2022

Володин назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе, которые могут привести к ослаблению евро и возврату... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:43

2022-06-29T08:43

2022-06-29T08:43

специальная военная операция на украине

экономика

евросоюз

вячеслав володин

сша

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75410/06/754100679_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_a029b5ab18050400be465c878a7b76fd.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе, которые могут привести к ослаблению евро и возврату к национальным валютам."Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам", - говорится в сообщении.Он добавил, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. "Поэтому наша национальная валюта укрепляется", - уточнил Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что "(президент США Джо - ред.) Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55".Володин отметил, что ситуация с евро другая: Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера."Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы. Германия и другие североевропейские государства, которые ещё семь лет назад вытаскивали из дефолта Грецию, сегодня вряд ли смогут помочь. Ситуация за это время у них стала только хуже", - добавил Володин.Спикер Госдумы отметил, что США не спешат на помощь европейским странам, им эта ситуация выгодна. Кроме того, слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220625/valyuta-1798043629.html

https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html

https://ria.ru/20220612/rubl-1794830674.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, вячеслав володин, сша, госдума рф, россия