https://ria.ru/20220629/ekvador-1799128253.html

Протесты в Эквадоре продолжаются после остановки диалога с правительством

Протесты в Эквадоре продолжаются после остановки диалога с правительством - РИА Новости, 29.06.2022

Протесты в Эквадоре продолжаются после остановки диалога с правительством

Коренные народы Эквадора продолжают протестные акции, требуя продолжения прерванных переговоров с властями - в столице и крупных городах сохраняются проблемы с... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:25

2022-06-29T22:25

2022-06-29T22:25

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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Коренные народы Эквадора продолжают протестные акции, требуя продолжения прерванных переговоров с властями - в столице и крупных городах сохраняются проблемы с транспортом и поставками из-за перекрытых дорог."17 дней забастовки в Эквадоре. Напоминаем, что Движение коренных народов снова пошло на диалог с правительством, который имел результаты, однако (президент - ред.) Гильермо Лассо прервал этот процесс. Общество требует возобновить начатое", - сообщила в своем блоге Конфедерация индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE).Протесты, организованные CONAIE против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну. Позднее протестующие решили сместить фокус манифестаций на столичный регион.По информации транспортного агентства Кито, в среду движение транспорта затруднено на десятках улиц и магистралей, есть информация о проблемах на севере провинции Пичинча и в Гуаякиле.Президент Эквадора Гильермо Лассо накануне заявил об остановке переговоров с представителями коренных народов после вооруженного нападения на конвой с топливом, в результате которого погиб солдат и еще 12 человек получили ранения. Политик подчеркнул, что готов и дальше работать с запросами общества, но не намерен вести переговоры с зачинщиками беспорядков, к которым он причисляет лидера CONAIE Леонидаса Ису.За время протестов президент Лассо утвердил срочные меры поддержки эквадорских семей - заморозку цен на топливо, отмену приватизации в коммунальной сфере, увеличение пособий, субсидии и льготные кредиты сельхозпроизводителям и списание долгов государственному Banecuador суммой до 3 тысяч долларов США. После заморозки цен власти еще раз снизили стоимость всех видов топлива, отменили режим ЧС в городах, позволяющий использовать армию при протестах и запрещающий собрания, а также отменил два указа о горной добыче и энергетике, позволяющие сдавать в концессию территории коренного населения.Прокуратура страны по итогам 16 дней протестов открыла 261 уголовное дело, большинство из которых связаны с препятствованием работе государственных служб (106), повреждением имущества (35), нападениями (25), грабежами (25) и ношением оружия (18). Семь дел связаны с терроризмом и пять - с убийствами.По последним данным Национальной полиции Эквадора, за время протестов в стране зафиксированы более 4,7 тысячи случаев нарушения общественного порядка, уничтожены семь отделений полиции, ранения получили 223 сотрудника ведомства, задержаны 148 человек.Межамериканская комиссия по правам человека в единственном срезе данных по протестам в Эквадоре сообщала о 6 погибших манифестантах, включая двоих с огнестрельными ранениями, и 166 пострадавших.

https://ria.ru/20220628/protesty-1798816850.html

https://ria.ru/20220629/ekvador-1798961756.html

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в мире, гильермо лассо, эквадор, кито, сша