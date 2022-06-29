https://ria.ru/20220629/ekstremizm-1798915447.html
ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области
ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области - РИА Новости, 29.06.2022
ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области
В Волгоградской области пресекли деятельность экстремистов, планировавших вооруженный захват власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:05
2022-06-29T10:05
2022-06-29T11:14
происшествия
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 29 июн — РИА Новости. В Волгоградской области пресекли деятельность экстремистов, планировавших вооруженный захват власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ФСБ.Так, спецслужба совместно с полицией выявили местных жителей, причастных к созданию экстремистской организации.Подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовные дела по статье "Организация экстремистского сообщества". По ней может грозить до десяти лет заключения.
https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html
волгоградская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание членов экстремистской организации в Волгоградской области. Видео УФСБ России
Сотрудники регионального главка ФСБ по Волгоградской области задержали местных жителей, которых подозревают в подготовке к захвату власти с применением оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
2022-06-29T10:05
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:05 29.06.2022 (обновлено: 11:14 29.06.2022)
ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области
ФСБ задержала жителей Волгоградской области, подозреваемых в подготовке к захвату власти