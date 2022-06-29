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ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области - РИА Новости, 29.06.2022
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ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области
ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области - РИА Новости, 29.06.2022
ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области
В Волгоградской области пресекли деятельность экстремистов, планировавших вооруженный захват власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:05
2022-06-29T11:14
происшествия
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 29 июн — РИА Новости. В Волгоградской области пресекли деятельность экстремистов, планировавших вооруженный захват власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ФСБ.Так, спецслужба совместно с полицией выявили местных жителей, причастных к созданию экстремистской организации.Подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовные дела по статье "Организация экстремистского сообщества". По ней может грозить до десяти лет заключения.
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7 495 645-6601
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Задержание членов экстремистской организации в Волгоградской области. Видео УФСБ России
Сотрудники регионального главка ФСБ по Волгоградской области задержали местных жителей, которых подозревают в подготовке к захвату власти с применением оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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происшествия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:05 29.06.2022 (обновлено: 11:14 29.06.2022)
 
ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области

ФСБ задержала жителей Волгоградской области, подозреваемых в подготовке к захвату власти

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 июн — РИА Новости. В Волгоградской области пресекли деятельность экстремистов, планировавших вооруженный захват власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ФСБ.
Так, спецслужба совместно с полицией выявили местных жителей, причастных к созданию экстремистской организации.

"Установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры", — сообщили в ведомстве.

Подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовные дела по статье "Организация экстремистского сообщества". По ней может грозить до десяти лет заключения.
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