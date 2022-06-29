https://ria.ru/20220629/ekstremizm-1798915447.html

ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области

ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области - РИА Новости, 29.06.2022

ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области

В Волгоградской области пресекли деятельность экстремистов, планировавших вооруженный захват власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:05

2022-06-29T10:05

2022-06-29T11:14

происшествия

волгоградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОЛГОГРАД, 29 июн — РИА Новости. В Волгоградской области пресекли деятельность экстремистов, планировавших вооруженный захват власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ФСБ.Так, спецслужба совместно с полицией выявили местных жителей, причастных к созданию экстремистской организации.Подозреваемых задержали. Следователи возбудили уголовные дела по статье "Организация экстремистского сообщества". По ней может грозить до десяти лет заключения.

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

волгоградская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание членов экстремистской организации в Волгоградской области. Видео УФСБ России Сотрудники регионального главка ФСБ по Волгоградской области задержали местных жителей, которых подозревают в подготовке к захвату власти с применением оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 2022-06-29T10:05 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)