https://ria.ru/20220629/ekonomika-1798954504.html
Набиуллина назвала снижение ключевой ставки возможным
Набиуллина назвала снижение ключевой ставки возможным - РИА Новости, 29.06.2022
Набиуллина назвала снижение ключевой ставки возможным
ЦБ РФ сейчас видит возможности для снижения ключевой ставки, но ситуация изменчива, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:09
2022-06-29T12:09
2022-06-29T12:11
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЦБ РФ сейчас видит возможности для снижения ключевой ставки, но ситуация изменчива, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы видим возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, но, конечно, здесь ситуация очень изменчивая", - сказала она, выступая на съезде РСПП.
https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798718124.html
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экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
12:09 29.06.2022 (обновлено: 12:11 29.06.2022)
Набиуллина назвала снижение ключевой ставки возможным
Глава ЦБ Набиуллина заявила о возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки