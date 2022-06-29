https://ria.ru/20220629/ekonomika-1798954504.html

Набиуллина назвала снижение ключевой ставки возможным

Набиуллина назвала снижение ключевой ставки возможным - РИА Новости, 29.06.2022

Набиуллина назвала снижение ключевой ставки возможным

ЦБ РФ сейчас видит возможности для снижения ключевой ставки, но ситуация изменчива, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:09

2022-06-29T12:09

2022-06-29T12:11

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ЦБ РФ сейчас видит возможности для снижения ключевой ставки, но ситуация изменчива, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы видим возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, но, конечно, здесь ситуация очень изменчивая", - сказала она, выступая на съезде РСПП.

https://ria.ru/20220628/ekonomika-1798718124.html

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экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина