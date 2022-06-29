https://ria.ru/20220629/donetsk-1799031352.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:21
2022-06-29T16:21
2022-06-29T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка