Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/donetsk-1799031352.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:21
2022-06-29T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795152785_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3220aa9d1eb23dc17a4e27e7e7fb1de.jpg
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795152785_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bead641a55bb18f3e8499811e95a6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
16:21 29.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое при обстрелах ВСУ Донецка.
Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое при обстрелах ВСУ Донецка. - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое при обстрелах ВСУ Донецка.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они поменяли тактику". Что происходит в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала