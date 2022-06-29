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Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
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Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР
Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022
Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР
Сирия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщило информагентство САНА со ссылкой на министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:06
2022-06-29T17:19
в мире
сирия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сирия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщило информагентство САНА со ссылкой на министерство иностранных дел страны."Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", — указывается в публикации на сайте.В середине июня президент Сирии Башар Асад заявил, что распорядился начать соответствующую процедуру.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого он подписал соответствующие указы. В этих документах он поручил обеспечить поддержание мира в этих республиках при помощи российских вооруженных сил.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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сирия
луганская народная республика
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в мире, сирия, луганская народная республика, донецкая народная республика
16:06 29.06.2022 (обновлено: 17:19 29.06.2022)
 
Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР

МИД Сирии объявил о решении признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сирия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщило информагентство САНА со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", — указывается в публикации на сайте.
В середине июня президент Сирии Башар Асад заявил, что распорядился начать соответствующую процедуру.
Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого он подписал соответствующие указы. В этих документах он поручил обеспечить поддержание мира в этих республиках при помощи российских вооруженных сил.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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