https://ria.ru/20220629/donbass-1799024677.html

Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР

Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.06.2022

Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР

Сирия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщило информагентство САНА со ссылкой на министерство иностранных дел страны. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:06

2022-06-29T16:06

2022-06-29T17:19

в мире

сирия

луганская народная республика

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_afdd11816a2fe5201829436c3355222f.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сирия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщило информагентство САНА со ссылкой на министерство иностранных дел страны."Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", — указывается в публикации на сайте.В середине июня президент Сирии Башар Асад заявил, что распорядился начать соответствующую процедуру.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого он подписал соответствующие указы. В этих документах он поручил обеспечить поддержание мира в этих республиках при помощи российских вооруженных сил.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798419699.html

сирия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, луганская народная республика, донецкая народная республика