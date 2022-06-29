https://ria.ru/20220629/donbass-1798926629.html

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 280 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:54

2022-06-29T10:54

2022-06-29T10:54

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 280 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."За прошедшие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 280 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики".

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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Ольга Фомченкова

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