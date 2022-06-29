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Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/donbass-1798926629.html
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 280 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:54
2022-06-29T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 280 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."За прошедшие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 280 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики".
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в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
10:54 29.06.2022
 
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов

Народная милиция: украинские войска за сутки выпустили по районам ДНР более 280 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 280 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики.
"За прошедшие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 280 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.
Отмечается, что "огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики".
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