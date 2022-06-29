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Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов
Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 280 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:54
2022-06-29T10:54
2022-06-29T10:54
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки выпустили более 280 снарядов по районам десяти населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."За прошедшие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 280 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "огонь велся по районам десяти населенных пунктов республики".
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 280 снарядов
Народная милиция: украинские войска за сутки выпустили по районам ДНР более 280 снарядов