https://ria.ru/20220629/donbass-1798917781.html
Шесть человек погибли при обстреле Попасной в ЛНР украинскими войсками
Шесть человек погибли при обстреле Попасной в ЛНР украинскими войсками - РИА Новости, 29.06.2022
Шесть человек погибли при обстреле Попасной в ЛНР украинскими войсками
Шесть сотрудников государственного предприятия ЛНР "Луганские коммуникации" погибли, четверо ранены, один пропал без вести при обстреле Попасной украинскими... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:16
2022-06-29T10:16
2022-06-29T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Шесть сотрудников государственного предприятия ЛНР "Луганские коммуникации" погибли, четверо ранены, один пропал без вести при обстреле Попасной украинскими войсками во вторник вечером, сообщила в среду генеральная прокуратура Луганской Народной Республики."В результате обстрела, при проведении ремонтно-восстановительных работ, погибли шесть и получили ранения четыре сотрудника ГО ГУП "Луганские коммуникации". Один сотрудник пропал без вести", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Следователи генеральной прокуратуры ЛНР возбудили уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид", добавили в ведомстве.Во вторник вечером представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 17.45 мск обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив 16 снарядов из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, попасная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
10:16 29.06.2022 (обновлено: 10:35 29.06.2022)
Шесть человек погибли при обстреле Попасной в ЛНР украинскими войсками
ЛНР: шесть сотрудников "Луганских коммуникаций" погибли при обстреле ВСУ Попасной