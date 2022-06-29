https://ria.ru/20220629/donbass-1798917781.html

Шесть человек погибли при обстреле Попасной в ЛНР украинскими войсками

Шесть человек погибли при обстреле Попасной в ЛНР украинскими войсками - РИА Новости, 29.06.2022

Шесть человек погибли при обстреле Попасной в ЛНР украинскими войсками

Шесть сотрудников государственного предприятия ЛНР "Луганские коммуникации" погибли, четверо ранены, один пропал без вести при обстреле Попасной украинскими... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:16

2022-06-29T10:16

2022-06-29T10:35

специальная военная операция на украине

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попасная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Шесть сотрудников государственного предприятия ЛНР "Луганские коммуникации" погибли, четверо ранены, один пропал без вести при обстреле Попасной украинскими войсками во вторник вечером, сообщила в среду генеральная прокуратура Луганской Народной Республики."В результате обстрела, при проведении ремонтно-восстановительных работ, погибли шесть и получили ранения четыре сотрудника ГО ГУП "Луганские коммуникации". Один сотрудник пропал без вести", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Следователи генеральной прокуратуры ЛНР возбудили уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид", добавили в ведомстве.Во вторник вечером представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 17.45 мск обстреляли населенный пункт Попасная, выпустив 16 снарядов из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

попасная

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, попасная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина