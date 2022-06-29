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Украинские боевики выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 29.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские боевики выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке
Украинские боевики выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские боевики выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска в 20.50 выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:15
2022-06-29T21:15
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.50 выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.50 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.
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в мире, ситуация в днр и лнр, днр
21:15 29.06.2022
 
Украинские боевики выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке

Представительства ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Танк ВСУ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.50 выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.50 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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