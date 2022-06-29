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Украинские боевики выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке
Украинские боевики выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские боевики выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска в 20.50 выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T21:15
2022-06-29T21:15
2022-06-29T21:15
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.50 выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.50 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, днр
Украинские боевики выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке
Представительства ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке